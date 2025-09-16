漢翔揪美商 Shield AI 打造無人機 建構先進生態系

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
漢翔。聯合報系資料照
漢翔。聯合報系資料照

台美軍工合作傳捷報，漢翔（2634）攜美系大廠打造無人機。航太大廠漢翔昨（15）日宣布，與美國國防科技公司Shield AI完成正式合作協議簽署，擬共同打造高性能無人機暨製造、生產、組裝、測試還有維修保固的先進生態系。

漢翔表示，此次合作的Shield AI創立於美國，主要從事先進無人飛行系統的研發與製造，在俄烏戰爭中協助烏軍取得戰果的V-BAT無人機就是其知名產品之一。AI軟體應用更是該司強項，例如V-BAT無人機能搭載其Hivemind AI軟體，提升抗電戰能力，並達成複雜的自主飛行任務。

「系統整合」一直是漢翔最擅長一件事，作為「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）領頭羊，積極貢獻所長協助所有廠商發揮自身實力，運用產製航空載具經驗，協助國內中小企業共同提升，成員包括雷虎、中光電、長榮航太、經緯航太等業者。

雙方的合作內容，建立在Shield AI提供的一系列產品上，由漢翔負責在地維修，有效節省裝備送回美國原廠的時間及運輸成本；而Shield AI負責培訓台灣本土的工程技術人員，逐步在台灣建立起可被軍種信賴的技術能量。

此外，也將整合雙方在軟體、硬體方面的技術優勢，共同打造高性能且具備價格競爭力的產品。

漢翔進一步指出，在「維修、培訓、技術整合」的合作架構下，未來有機會將其產品的系統元件進一步更換成台灣製造，提升國內自製率，推動本土無人機產業快速成長。

