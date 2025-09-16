健喬收購健亞股權這一招…符合政策方向？

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

健喬信元醫藥生技（4114）昨（15）日在櫃買中心召開重訊記者宣布，將公開收購健亞生技股權。健喬強調，這次收購健亞股權，符合政府積極推動策略產業聯盟的政策方向。此樁收購案背後，是否透露政府的默許的味道，業界關注。

健喬集團董事長林智暉今年以來幾次公開宣示，集團將逐步打造以台灣為出發點的區域型國際藥廠，先滿足台灣的藥品供應韌性，再逐步延伸到亞洲為主的海外市場，目標2030年將達到營業規模300億元。

為了實現目標，健喬計劃在2030年前持續投資210億元進行海內外藥廠併購、產能擴建、及藥證擴充等三大布局。而昨日健喬宣布公開收購健亞生技股權，等於是落實林智暉擴充集團版圖的策略之一。

值得注意的是，健喬近年來經常在衛福部一通電話下，願意不計成本協助政府解決缺藥問題，站在政府的立場來做事，也成為健喬壯大自己的重要策略考量。

業內人士觀察到，健喬與健亞的獨立董事，都有國發基金前執行秘書蘇來守的身影。不過健喬澄清，蘇來守雖同時擔任健亞獨立董事，但因考量自身利害關係，依董事會議事規範及公司法規定，昨日董事會曾說明自身利害關係，因此不參與討論及表決，自請離席迴避。

生技 關係 公司法

