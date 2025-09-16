健喬喊公開收購健亞 溢價30%買進三成股權

健喬（4114）公開收購健亞，溢價三成。健喬信元醫藥生技昨（15）日晚間宣布，董事會決議，擬透過公開收購方式，以每股現金24元、溢價逾三成，取得健亞生物科技已發行普通股股份總數上看30%股權，為營運擴大布局做準備。

以健喬收購健亞的規劃概估，總收購金額最高8.27億元，若三成股權全數收購完成，健喬將超越國發基金，成為健亞第一大股東，業內指，健亞經營權恐將易主。以健亞昨日收盤價18.45元計算，收購溢價30.08%。

針對健喬公開收購的大動作，健亞董事長陳正昨日回應表示，確實之前健喬曾經向他提出投資健亞的意向，但是他強調：「雙方要結親之前，應該先談合作、累積一定的默契之後，最後才進行股權投資吧！」透露陳正的無奈。

健喬表示，本次公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於2025年9月16日，公開收購開始日預計不晚於2025年9月17日。預定最高收購數量為健亞普通股34,466,260股（約當於健亞已發行普通股股份總數之30%），最低收購數量為17,233,130股（約當健亞已發行普通股股份總數之15%），若收購股權比例達最低收購數量時，本次公開收購之條件即告成就。收購期間預計至2025年10月7日屆滿，共計21天。

健喬表示，公司目前持有健亞約3.03%的股權，已經是行政院國發基金（26.7%）之外的第二大股東，健亞包括陳正在內其他前十大股東的持股比重都在1%以下。健喬看好健亞現有的產品線當中，包括止瀉藥、肌肉鬆弛劑及神經用藥都是相當有競爭力的產品。

健亞成立於1993年，專注於小分子新藥與學名藥的研發與製造，擁有符合PIC／S GMP標準之生產工廠。健喬長期專注於藥品研發與製造，提升本土製藥業競爭力，守護台灣基本藥物供應無缺，協助政府解決缺藥問題，期望透過收購深化與健亞之長期合作，共同建立台灣藥品供應韌性，逐步延伸擴展亞洲為主之海外市場。