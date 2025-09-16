中華電驅動零碳新賽道

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信連續十年舉辦供應商環境教育活動，今年參與農業部林業及自然保育署專案「泰舊換新．竹構未來」竹林保育參訪，攜手供應商實踐永續承諾。 中華電信／提供
全球氣候變遷壓力下，企業永續成為競爭力的核心。中華電信（2412）表示，以「永續價值鏈」為轉型主軸，將Scope 3碳足跡管理視為零碳行動的關鍵突破，串起供應鏈到價值鏈，全面驅動「零碳新賽道」，從內部管理、產品設計到供應商合作，串連起節能減碳的行動力，要引領台灣通訊產業邁向淨零未來。

相較於企業的直接排放，供應鏈上下游的Scope 3（範疇三）排放常遠高於範疇一與二。中華電信指出，率先啟動全方位供應鏈碳盤查，鎖定設備製造、物流運輸及用戶端使用等階段的碳排來源，攜手供應商制定減碳路徑，從「供應鏈管理」進化為「永續價值鏈治理」，開創跨產業減碳合作新格局。

中華電信表示，導入5R循環原則，推動「用戶端設備回收再製」，降低原物料消耗並延長產品壽命。2024年廢棄物回收再利用率已達92.2%，超越年度目標。同時依循ISO 50001能源管理系統，在基地台、IDC機房實施智慧節能技術，年度節電近6,000萬度，再生能源使用率提升至5.38%。這些成果成為驅動零碳賽道的強力引擎。

中華電信指出，自2008年起即積極落實供應鏈永續管理，2024年邀集80家關鍵供應商簽署2045年淨零排放承諾書，並且加入國際CDP供應鏈專案，累積有374家供應商積極響應；2024年供應鏈年減碳量就達4,506萬噸CO2e，充分展現出「從供應鏈到價值鏈」的實質轉型。

在低碳服務部分，中華電信表示，以碳足跡認證創造市場競爭力，目前「5G行動上網」、「HiNet上網」、「市話」及「直營門市」等服務已通過ISO 14067碳足跡認證，並取得環境部碳足跡標籤，讓消費者能選擇更具永續價值的服務，不僅提升品牌信任，更將低碳理念落實至消費端，擴大市場影響力。

展望未來，中華電信表示，將以「零碳新賽道」為導向，驅動永續價值鏈的全面升級，攜手社會各界加速邁向淨零，強化環境永續（低碳減排）、社會責任（勞動人權保障）、公司治理（誠信經營），為產業與環境共贏打造嶄新格局。

