今年市場冷 地上權標脫率僅21%

財政部國有財產署昨（15）日公告第四批國有土地招標設定地上權標的。今年以來已開標的兩批地上權中，合計19宗標的僅四宗標脫，標脫率僅21％，反映出今年市場冷清，國產署年底前要釋出陸保廠C基地，市場是否埋單，仍待觀察。

尚未開標的還有第三批六宗土地，預計10月1日開標；第四批公告14宗土地，預計11月3日開標。

今年標脫的地上權標的分別是台北市兩宗、台中市兩宗，其中位在台北市精華地段的兩宗地上權案皆為元大人壽得標。

國產署今年首批國有地上權共釋出台中市四宗、台北市、台南市、澎湖縣各一宗，僅台北市一宗、台中市二宗標脫。其中台北市地上權案為中山區土地位於松江路靜巷，元大人壽以約21億元得標，溢價率95.46％。

第二批地上權招標再推12宗，分別為台中市三宗，台北市、新北市、高雄市各二宗，桃園市、台南市、嘉義市各一宗。元大人壽以約21.9億元得標台北市大安區AIT舊址。