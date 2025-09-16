信義區地上權大案11月推出 陸軍保養廠C基地4,815坪受矚目

財政部國有財產署昨（15）日表示，預計11月底將推出位於北市信義區的陸軍保養廠C基地地上權案，此案鄰近台北101，面積達4,815坪，底價可望是史上第三高，受市場高度關注。

國產署公告今年第四批國有地上權招商，共釋出14宗土地，預計11月3日開標。不過，被視為壓箱寶陸保廠C基地並未列於此批標的，官員表示，預計11月底會列標。

陸保廠C基地面積4,815坪，位在北市信義區，鄰近台北101精華地段，過去曾在2023年2月列標，當時權利金底價達73.9億元，為史上第三高底價的國有地上權案；但因當時房市下行，加上營建成本高、營造缺工等情況，最終流標。

國產署解釋，該地目前涉及大台北區瓦斯公司占用問題，進入司法程序，預估18日開庭，因此趕不上公告，將改列於11月底的第五批地上權。至於權利金底價是否再向上，官員表示，會重新計算權利金底價。

昨天公告的第四批地上權，包含台中市、雲林縣各三宗，高雄市二宗，桃園市、台南市、新竹縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣各一宗，面積共8.19公頃，權利金底價合計逾40億元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

不過，此次罕見沒有雙北土地列標，大案集中在南部。例如首次列標的屏東舊酒廠案土地，面積超過2公頃，為屏東市中心面積最大的商業精華土地，底價10.2億元；首度釋出的台南市東區平實營區土地面積1.47公頃，底價17.6億元。

高雄市前鎮區特定倉儲轉運專用區土地，位於小港國際機場旁，交通產業機能俱佳；新竹縣湖口鄉丁種建築用地，鄰近湖口火車站及王爺壟運動公園；雲林縣口湖鄉第二種產業專用區土地，位於萡子寮漁港特定區。

屬乙種工業區土地有兩宗，分別為位於林口工四工業區內的桃園市龜山區土地，鄰近華亞科技園區，以及位於辰億自辦市地重劃區內的台中市西屯區土地。



