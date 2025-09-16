玉山學術獎15年 成果豐碩

由玉山銀行、玉山文教基金會共同成立的「玉山學術獎」迄今屆滿15年，昨（15）日舉辦「玉山學術獎」知識饗宴，邀請國內11所指標大學管理學院／商學院院長、副院長、系主任以及各校歷年獲獎學者，共25位教授參加，與玉山銀行創辦人黃永仁、董事長黃男州及超過50位畢業於該校或曾接受得獎教授指導的玉山人共同交流，迎向玉山學術獎的璀璨新里程。

本次包含來自台灣大學、政治大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、中央大學、中山大學、台北大學、中興大學、中正大學以及台灣科技大學的商管學院與經濟系教授參與玉山學術獎知識饗宴，由不同世代的玉山人向教授們介紹玉山完整且多元的人才發展。

其中，玉山卓越學院學員與三個世代玉山人共同創作的手印畫與「敬天愛人 永續未來」，在教授們心中留下深刻印象。同時透過多元的交流，凝聚玉山與11校間的共識，繼續為台灣學術界及高等教育培育更多國際頂尖的傑出學者。

黃男州表示，人才是國家競爭力的領先指標，也是關鍵指標，15年來玉山學術獎已有48位教授、共91人次獲獎，著作發表於《Journal of Finance》、《Journal of Marketing》、《Journal of Accounting and Economics》、《MIS Quarterly》等15本世界頂尖期刊，更創下台灣學者首度發表部分國際頂尖期刊的紀錄。

自2025年起，玉山學術獎最高獎勵總金額將來到五年1.5億元，獎勵範疇包含管理學領域18本以及經濟學領域20本國際期刊，未來也將進一步擴大至更多國內大學學者，評估納入科技領域的國際頂尖期刊。

玉山長期推動聯合國永續發展目標SDG 4「Quality Education」，在偏遠或資源缺乏地區捐助興建196所玉山圖書館，開展「英語手牽手」偏鄉課後英語輔導，舉辦國際大師論壇、人工智慧（AI）挑戰賽，並連續20年頒發玉山培育傑出人才獎學金。