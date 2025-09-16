尚騰董座高易誼 拚人生下半場

尚騰集團董事長高易誼是食品大廠義美的第三代，高易誼說，創業之初全家族資源都動起來，雖然萬事起頭有家人、朋友的協助，但經營還是要靠自己，須親自帶團隊「拚人生下半場」。

高易誼喜歡性能車，更愛在世界著名的德國紐柏林賽道上馳騁，因為愛車而結識團隊，把興趣做成事業，高易誼說，幸運的不只是把興趣做成事業，更美好的是還能賺錢。

十年前保時捷開放新北市第二家經銷商經營權，尚騰搶下保時捷新北經銷商，並在開業第二年就開始獲利，後續再拿下保時捷台南經銷商與更多品牌的經銷權，去年尚騰獲得STELLANITS台灣代理權，也是源自過去這幾年在汽車產業的表現，獲得原廠肯定。

高易誼說，雖然選擇自己創業，但獲得家族大力支持，包括家人的人脈，爸媽的好朋友，像鋼構、電梯業領域的朋友支持，金融業的關係等，都在創業之初幫了很多忙，甚至長輩也買了好幾輛車，及長輩的朋友也因此與保時捷有更深的接觸。

她說，雖然有人幫忙，但本身也要爭氣，所幸自己的興趣可以做成事業，而家族事業也做得很不錯，真的很幸運。