快訊

陽光行動／顧失智母親近20年 張善政：痛苦漫長的告別

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

尚騰董座高易誼 拚人生下半場

經濟日報／ 記者 邱馨儀

尚騰集團董事長高易誼是食品大廠義美的第三代，高易誼說，創業之初全家族資源都動起來，雖然萬事起頭有家人、朋友的協助，但經營還是要靠自己，須親自帶團隊「拚人生下半場」。

高易誼喜歡性能車，更愛在世界著名的德國紐柏林賽道上馳騁，因為愛車而結識團隊，把興趣做成事業，高易誼說，幸運的不只是把興趣做成事業，更美好的是還能賺錢。

十年前保時捷開放新北市第二家經銷商經營權，尚騰搶下保時捷新北經銷商，並在開業第二年就開始獲利，後續再拿下保時捷台南經銷商與更多品牌的經銷權，去年尚騰獲得STELLANITS台灣代理權，也是源自過去這幾年在汽車產業的表現，獲得原廠肯定。

高易誼說，雖然選擇自己創業，但獲得家族大力支持，包括家人的人脈，爸媽的好朋友，像鋼構、電梯業領域的朋友支持，金融業的關係等，都在創業之初幫了很多忙，甚至長輩也買了好幾輛車，及長輩的朋友也因此與保時捷有更深的接觸。

她說，雖然有人幫忙，但本身也要爭氣，所幸自己的興趣可以做成事業，而家族事業也做得很不錯，真的很幸運。

創業 保時捷 董事長

延伸閱讀

Dream Together精神落地十縣市　保時捷四年教育行動點亮偏鄉希望

影／台中驚傳保時捷撞進銀行 竟因喝到「斷片」闖紅燈還肇逃

彰化員林高速充電站啟用！台灣保時捷全台第 15 座高速充電站完成

510 萬元起！保時捷全新 Taycan Black Edition 駕馭極致黑 性能續航再進化

相關新聞

健喬喊公開收購健亞 溢價30%買進三成股權

健喬公開收購健亞，溢價三成。健喬信元醫藥生技昨（15）日晚間宣布，董事會決議，擬透過公開收購方式，以每股現金24元、溢價...

漢翔揪美商 Shield AI 打造無人機 建構先進生態系

台美軍工合作傳捷報，漢翔攜美系大廠打造無人機。航太大廠漢翔昨（15）日宣布，與美國國防科技公司Shield AI完成正式...

健喬收購健亞股權這一招…符合政策方向？

健喬信元醫藥生技昨（15）日在櫃買中心召開重訊記者宣布，將公開收購健亞生技股權。健喬強調，這次收購健亞股權，符合政府積極...

尚騰：擴大代理汽車品牌 導入愛快羅密歐三款新車

尚騰集團昨（15）日舉行義大利知名汽車品牌愛快羅密歐（Alfa Romeo）重返台灣市場發表會。董事長高易誼指出，將持續...

尚騰董座高易誼 拚人生下半場

尚騰集團董事長高易誼是食品大廠義美的第三代，高易誼說，創業之初全家族資源都動起來，雖然萬事起頭有家人、朋友的協助，但經營...

玉山學術獎15年 成果豐碩

由玉山銀行、玉山文教基金會共同成立的「玉山學術獎」迄今屆滿15年，昨（15）日舉辦「玉山學術獎」知識饗宴，邀請國內11所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。