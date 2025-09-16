尚騰：擴大代理汽車品牌 導入愛快羅密歐三款新車

尚騰集團昨（15）日舉行義大利知名汽車品牌愛快羅密歐（Alfa Romeo）重返台灣市場發表會。董事長高易誼指出，將持續爭取擴大代理全球各大車廠品牌，高端及平價都不排除，並朝汽車產業服務鏈水平發展，打造生態圈，擴展集團規模。

尚騰集團賣車是先求穩、再求大。高易誼指出，包括經銷商、總代理的品牌相當多，如保時捷、KIA及PEUGEOT與CITROËN，此次回歸的愛快羅密歐，明年還將導入JEEP。

愛快羅密歐在睽違台灣18年後，尚騰集團旗下寶嘉聯合取得台灣總代理後重返市場，限量導入的運動轎跑Giulia、性能休旅Stelvio與性能旗艦Giulia Quadrifoglio都在昨天發表，原先市場預期定價約在300萬元左右，結果其中Giulia Sprint入門價僅218.9萬元（含新購退稅5萬元），業界認為，對搶攻豪華性能車市場極具競爭力。

寶嘉聯合總代理STELLANTIS的多品牌今年表現相當突出，其中PEUGEOT更刷新1995年以來的銷售紀錄，加上CITROËN與11月才開始交車的愛快羅密歐，今年營收可望衝上百億元。

尚騰集團旗下除多品牌的經銷商之外，目前也總代理三個品牌在台銷售，再加上經營大鵬灣賽車場，逐漸成為台灣頗具特色與規模的汽車集團。

高易誼指出，雖然目前尚騰集團表現相當不錯，但尚騰一直有危機感，畢竟代理愈多品牌，壓力愈大，團隊的規模也要愈大，要做到讓經銷商、消費者滿意，就要動用更多的人力。目前正值汽車行業的十字路口，在油車與油電車以及電動車轉折的過程中，有許多挑戰，但也有很多機會，尚騰持續關注，將在適合的時機切入新的事業。

今年汽車產業因政策與台美關稅問題出現逆風，高易誼表示，全球景氣趨緩下，尚騰去年就開始準備，但任何行業都有景氣循環的變化，還是必須平常心面對，做好長期規劃。車市遭逢危機，公司將先求突圍，未來將朝汽車產業服務鏈水平發展，打造生態圈，會繼續擴大代理全球各大車廠品牌，高端、平價都會爭取。



延伸閱讀

尚騰董座高易誼 拚人生下半場