商業興觀點／教育體制要融入 AI 戰略

生成式人工智慧（Generative AI）正以驚人速度進入教育現場。來自英國卡地夫都會大學於《Futures》期刊發表，AI工具如ChatGPT、Claude、Copilot等，成為學生學習與教師教學的日常工具。這並非單純的科技應用改變，而是整體性的學習與評量模式轉變。

雖然教學現場的應用正悄然展開，但在政策推動、課程規範與教師支持系統上，我國教育體制仍有落後風險。

生成式AI已無聲無息地融入各教育環境，改變了學習與教學的方式。學生利用ChatGPT分析期刊論文、進行寫作構思；對於自閉症學生而言，AI是提升溝通能力的重要輔具，透過AI書寫電子郵件、練習更清晰及完整的表達；對國際學生來說，AI不僅是翻譯工具，更是彌補語言障礙的學習橋樑。

如今，AI不再只是被動的輔助工具，而是從學習「輸入」到「產出」全程參與，成為學習過程的共構者。

儘管AI提高學習與教學效率，但潛在風險也不容忽視，特別是在透明度、可靠性與公平性三大面向面臨挑戰。

首先，學生提交的作業內容是否由AI協助生成，教師往往難以辨識，使傳統評量制度面臨考驗。

其次，AI所生成的資訊多缺乏明確的引用與邏輯脈絡，若學生未具備資料判讀與驗證能力，容易被錯誤或不實的資訊誤導。

再者，具備AI操作能力與語言資源的學生將顯著受惠，而來自弱勢背景、缺乏技術支援的學生，則可能進一步被邊緣化，使原本存在的教育落差因技術而擴大。

回應生成式AI，台灣教育該從哪裡開始改變？

日本在《人工智慧戰略2023》與《教育DX推進計劃》中提出許多政策方針，包括全面對小學至高中教師實施AI培訓，提升第一線教學者的數位素養與應變能力；同時，也將AI教育正式納入義務教育，讓學生從小就具備理解與運用AI的基本能力。此外，日本政府也將擴大對教育現場引進AI工具的研發與資金支持，並制定使用AI的操作指南，為教學應用建立明確規範與倫理框架。

相較之下，台灣並非毫無準備。根據教育部於114年7月辦理的全國教育局（處）長會議中所揭示的「中小學數位學習推動規劃」已提出包括「AI教科書研發計畫」、「科技領域AI素養強化計畫」及「智慧教育師培聯盟」等六項行動方案，顯示出國內正朝向建構師生AI素養框架、深化數位學習應用邁進。

生成式AI的出現，正迫使台灣教育體系面對一個關鍵問題：當知識可以被生成、技能可以被模擬，我們究竟要教給學生什麼？或許並不是封鎖AI，而在於重新定義學習的價值，應從「技術恐懼」轉向「制度設計」，從「禁止使用」轉為「引導共學」。培養學生運用AI的判斷力、責任感與創造力，才是順應時代的正確方向。