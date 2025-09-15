快訊

陽光行動／顧失智母親近20年 張善政：痛苦漫長的告別

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

發現薇趨勢／自動翻譯的文化隱憂

經濟日報／ 王薇瑄（聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）

近期國際社群平台掀起一股「自動翻譯」浪潮。YouTube、Reddit、Instagram都推出將內容翻譯或自動配音成當地語言的服務。對使用者來說，點開跨國影片時，語言門檻似乎正在消失。乍看之下，這是「全球化」的福音，但這份科技紅利卻正消解「內容」最核心的文化底蘊。

不少台灣用戶已經發現某些YouTube Shorts自動轉換成中文配音，創作者的原聲被消除，只剩下扁平呆滯的AI合成聲；標題甚至被翻成奇怪的中文。這些功能雖仍在試行，卻已引發爭議：我們看到的究竟是原作，還是平台加工後的「二手版本」？

平台經營的商業模型中，語言一直被視為「摩擦成本」。每當用戶因看不懂而滑掉一段影片，平台就少了觀看時間與增加廣告收益的機會。於是，語言多樣性不再被尊重，而是必須被「消除」的障礙。

除了自動翻譯，YouTube也推動多語言音軌。這原本是與少數創作者合作的測試，如今正式上線，未來將向全球數百萬頻道開放。

過去，創作者若想觸及國際觀眾，須與第三方配音服務合作；現在，YouTube提供基於Gemini技術的AI自動配音工具，能模擬語氣，生成多種語言的翻譯音軌。根據官方數據，使用多語音軌的影片，平均有超過25%的觀看時長來自非主要語言觀眾。

對台灣創作者來說，這可能是打開國際市場的機會，但這些AI生成的音軌，真的能完整傳達原本的文化氛圍嗎？還是只是另一種「去脈絡化」的翻譯？若觀眾逐漸習慣AI配音版本，是否會弱化創作者的原始聲音與風格？

事實上，被自動翻譯處理後的內容須付出三種代價：第一，語境流失。網路用語變化飛快，AI難以捕捉，可能讓原本的幽默或潛台詞消失。第二，聲音人格消失。聲音是創作者品牌的一部分，當自動配音抽掉原聲，影片只剩下冰冷的資訊，卻沒有情感。第三，信任感下滑。使用者若無法確定看到的是原文還是翻譯版，就會懷疑內容真實性。對新聞媒體或教育內容來說，這是極大的隱憂。

自動翻譯真的是通往全球化的捷徑嗎？事實並非如此。

歐洲不少YouTuber曾花大錢製作英文或西語版本，甚至聘請專業配音，但成效有限。因為注意力經濟的競爭，不是靠翻譯就能解決。觀眾要的不只是資訊，而是文化氛圍與在地語境。

對台灣企業和創作者來說，若過度相信「AI翻譯＝國際化」，最後可能只會得到更多誤解。真正的全球化，不是單一語言的統一，而是讓多語、多文化並存，並保有彼此差異。

語言不是障礙，而是資產。平台若將其簡化為必須被移除的障礙，並透過自動翻譯一鍵統一，這類技術選擇實則是一種文化宣戰，威脅著語言多樣性的存在。

當我們欣然接受「方便的翻譯服務」，同時也在默默交出語言主權與沖淡文化多樣性。真正的問題不在於技術是否成熟，而在於我們是否願意面對：真正的溝通需要心力，而非由演算法一鍵代勞。

當語言被視為障礙，而不是文化資產時，我們跨越的或許不是聖經故事裡的「巴別塔」，而是親手拆毀了它。

AI 平台 YouTube

延伸閱讀

因應科技挑戰 靜宜大學資訊學院ACG營隊培育AI創新力

歐錦賽／遭森根嘲諷傳球太差！「希臘怪物」回擊：我只用比賽說話

台V晚晚五歲女兒「筍筍」初配信！頻道增添可闔家觀賞內容

日本一線聲優花澤香菜、小野賢章閃電離婚！因生活節奏不同持續產生摩擦

相關新聞

健喬喊公開收購健亞 溢價30%買進三成股權

健喬公開收購健亞，溢價三成。健喬信元醫藥生技昨（15）日晚間宣布，董事會決議，擬透過公開收購方式，以每股現金24元、溢價...

漢翔揪美商 Shield AI 打造無人機 建構先進生態系

台美軍工合作傳捷報，漢翔攜美系大廠打造無人機。航太大廠漢翔昨（15）日宣布，與美國國防科技公司Shield AI完成正式...

健喬收購健亞股權這一招…符合政策方向？

健喬信元醫藥生技昨（15）日在櫃買中心召開重訊記者宣布，將公開收購健亞生技股權。健喬強調，這次收購健亞股權，符合政府積極...

尚騰：擴大代理汽車品牌 導入愛快羅密歐三款新車

尚騰集團昨（15）日舉行義大利知名汽車品牌愛快羅密歐（Alfa Romeo）重返台灣市場發表會。董事長高易誼指出，將持續...

尚騰董座高易誼 拚人生下半場

尚騰集團董事長高易誼是食品大廠義美的第三代，高易誼說，創業之初全家族資源都動起來，雖然萬事起頭有家人、朋友的協助，但經營...

玉山學術獎15年 成果豐碩

由玉山銀行、玉山文教基金會共同成立的「玉山學術獎」迄今屆滿15年，昨（15）日舉辦「玉山學術獎」知識饗宴，邀請國內11所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。