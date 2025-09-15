智慧經營／新漢董事長林茂昌 自主研發 建構生態系

中國大陸正積極向全世界展演自家生產研發的機器人，從身穿紅綠大花襖秀舞蹈的人形機器人，到近期北京跑馬拉松的人形機器人，以及各大城市街頭上送貨的物流配送機器人；相比之下，台灣至今仍未出現任何一台純「MIT」的人形機器人，在這波機器人角力競逐中呈現落後的局面。新漢（8234）董事長林茂昌認為，機器人的發展進程其實才正要開始，前面仍有很長一段路要走。

連網運作 落實資安

林茂昌指出，暫且先不提到導入AI，目前在工廠裡面執行重複性任務、用於大量生產製造的工業型機器人都還有很大的發展空間，無論是精準度、或是執行複雜任務的細緻度，人機協作的安全考量，以及開發各種應用方案等等，要調教到能夠真正打造一個「無人工廠」還有很多努力空間。

林茂昌表示，未來要真正讓AI能夠調教到可以落實應用在機器人領域，在輝達（NVIDIA）極力推動之下，確實有機會加速，但如果是所謂人形機器人，則動作細緻度與擬人化，要到成熟好用階段，則至少還要五年。

目前來看，在製造工廠特定場域與應用的AI Robot會率先普及，如輪型半身機器人，或四足機器人等，而大家所想像的、在電影演的進到人類家庭生活中的AI人形機器人，那又是在更後面的階段。

林茂昌強調，不論是應用在哪個領域的機器人，只要是牽涉到連網與AI的應用，這當中都會有資訊安全的考量，沒有大家想像的那麼容易，「你覺得美國的企業敢使用中國開發的AI機器人嗎？凡是聯網聯雲的裝置，都有資料送雲或『送中』的疑慮。」

林茂昌指出，人形機器人尤其敏感，因為「他」集合了視覺監控、社群互動、私密空間，甚至是攻擊武器（例如被駭入時）等特性，尤其AI訓練會有價值觀的偏頗，這樣進入人類的生活中，若有心人掌握侵入技術，等於是監控與打擊的最佳利器。

他分析，若是只做硬體，單純的價格戰，台廠確實拚不過紅色供應鏈，但台灣的機會在於擁有很強的軟硬體技術整合人才，新漢從十年前開始就逐步將集團從純硬體供應商轉型為軟硬整合解決方案的服務商，也在七年前成立專注開發機器人控制器的子品牌「創博」。

發揮優勢 掌握商機

林茂昌坦言，這是一條很漫長也很寂寞的路，看著投入的資金不確定是否能回收，還要堅持下去真的不容易，很慶幸新漢用「擇善固執」的精神終於等到時機來臨。

「創博七年前就開始自主研發機器人相關控制器產品，我們始終堅持在開放式架構下打造各類產品，因此選用開放式的EtherCAT通訊協議，開發自己的EtherCAT主站控制器相關機器人產品，逐漸建構完整生態系」。

林茂昌指出，目前創博除了已在服務的台美歐中等客戶外，也讓輝達注意到新漢的優勢，除了原已有配合的車載產品外、也增加了未來在機器人領域的合作。