雙北罕見未列標 第四批14宗地上權今公告招標

國產署15日公告第四批14宗國有土地招標設定地上權標的，這一批招標標的分布為臺中市、雲林縣各3宗，高雄市2宗，桃園市、臺南市、新竹縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣各1宗，是罕見沒有雙北地區入列的批次，但14宗標的區位及基地條件俱佳，訂於11月3日開標。

國產署表示，這一批招標標的分布為臺中市、雲林縣各3宗，高雄市2宗，桃園市、臺南市、新竹縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣各1宗，14宗面積合計8.19公頃，權利金底價40億256萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

這批次首次列標者11宗，首次列標之5宗住宅區土地，2宗臺中市西屯區土地位於水湳經貿園區東側重劃區，鄰近老樹公園；1宗臺南市東區平實營區1.47公頃土地，四面臨路且坵塊方整，屬大面積優質標的；1宗雲林縣虎尾鎮土地位於高鐵特定區，面積達1公頃且鄰近虎尾科技大學，極具發展潛力；1宗花蓮縣花蓮市土地位於市中心，生活及交通機能完善。

屏東縣屏東市商業區土地（屏東舊酒廠），鄰近屏東火車站及屏東夜市，面積超過2公頃，為屏東市中心面積最大之商業精華土地；高雄市前鎮區特定倉儲轉運專用區土地，位於小港國際機場旁，交通及產業機能俱佳；新竹縣湖口鄉丁種建築用地，鄰近湖口火車站及王爺壟運動公園，交通便利；雲林縣口湖鄉第二種產業專用區土地，位於萡子寮漁港特定區，地形方正；屬乙種工業區土地有2宗，1宗桃園市龜山區土地位於林口工四工業區內，鄰近華亞科技園區；另1宗臺中市西屯區土地位於辰億自辦市地重劃區內，緊臨原臺中工業區之西南隅，交通均便捷。

另外，重新推出3宗曾列標之土地，高雄市三民區住宅區土地位於第68期重劃區，鄰近愛河及中都濕地公園，周邊環境優美；雲林縣北港鎮商業區土地位於市區精華地段，附近星巴克、家樂福等多家連鎖企業進駐，商業機能活絡；宜蘭縣員山鄉住宅區土地，面積約1.4公頃，鄰近闢建中童玩園區，發展可期。