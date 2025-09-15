中傑拚10年出貨翻倍 印尼新廠預計明年底量產

製鞋廠中傑投資控股公司董事長劉安哲今天表示，為實現10年整體出貨量翻倍，即2034年超過8000萬雙目標，設定中國、越南、印度、印尼4個生產基地，已於東爪哇取得印尼廠土地，預計明年底或後年初開出產能。

中傑今天舉行法人說明會，劉安哲指出，今年上半年營收較去年同期衰退，主因美國實施對等關稅，造成客戶採購放緩，第2季有顯著影響，且中國內需市場轉弱；因應客戶銷美訂單，部分中國廠產能已轉到越南廠生產。

他說，為達出貨目標，除建印尼廠之外，越南北𣴓廠已於今年第3季投產，今年產能預期可達11.2萬雙的針織鞋面，明年產能滿載後年產能可達成型鞋360萬雙、針織鞋面430萬雙；印度廠已於今年第2季增設產線，今年年產能約60萬雙，滿載年產能可達210萬雙。

劉安哲解釋，因為品牌客戶銷美產品移到越南生產，中國廠空出產能已爭取當地品牌訂單，適時填補，中國廠產能稼動率仍維持在90%以上。

從長期觀點來看，他認為，由於品牌客戶重視供應鏈穩定性與規模，加上中國和印度的在地產能有助服務當地龐大內需市場，即便因美國高關稅因素將中國廠部分產能移到越南，但中國、印度內需市場未來仍然可期。

中傑統計，2025年第2季歸屬母公司淨利新台幣2.07億元，較第1季成長12.1%，每股盈餘1.33元，較第1季成長4.7%。第2季合併營收52.2億元，年減25.8%，主要受到美國對等關稅政策不確定性的影響，使客戶下單趨於保守。

中傑說明，第2季毛利率11.7%，較去年同期減少5個百分點，主因新產能學習曲線、中國基本工資調漲，以及部分廠區產能利用率未達預期與人力成本所致；第2季營業利益率2.8%，營業利益1.45億元。

中傑強調，將維持中國、越南、印度、印尼4大生產基地布局。另外，現金股利部分，中傑過去發放率在35%至55%，由於對明年以及中長期營運表現有信心，加上帳上現金充足，現金股利配發率預計會高於去年約55%的水準以回饋股東。