快訊

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

柯文哲再度交保理由曝光 法院多加條件「這些人」不得騷擾恐嚇

維持交保！柯文哲19:05步出法院沿路與小草握手 應曉薇鞠躬致意

合作新體驗！全家攜手加密貨幣交易所 註冊送全家Fa點

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
合作新體驗，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT攜手全家 註冊送全家Fa點。（路透）
合作新體驗，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT攜手全家 註冊送全家Fa點。（路透）

隨著比特幣（BTC）突破 12 萬美元、以太幣（ETH）再創歷史新高，加密貨幣已被視為繼股票、債券後的「第三主流資產」，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT今日宣布，與全家便利商店展開首波合作，推出限時「註冊送一萬Fa點」活動，將數位資產投資帶入台灣最貼近日常的消費場景。

台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，選擇與全家便利商店合作，是看中雙方同樣以「便利、安心、即刻擁有」為核心精神。HOYA BIT讓投資像逛便利商店一樣直覺簡單，並以合規制度與安全機制提供保障。希望讓更多人發現，投資不必艱澀，也能成為日常生活的一部分。

為歡慶與全家首度合作，HOYA BIT祭出雙重大禮，任務一是新戶註冊禮：即日起至九月底使用專屬邀請碼「fami」成功開戶，並於21天內完成身份認證與銀行帳戶綁定，即可獲得7,000點全家Fa點，免費Let’s Café、麵包、冰棒等美食。

任務二是入金加碼禮，完成任務一的用戶，於30日內首次存入新台幣資金達3,000 元（含）以上，再贈 全家Fa點3,000 點，合計最高可得10,000點Fa點。

彭云嫻也說，希望能縮短大眾與加密貨幣的距離，透過簡單直覺的操作與合規保障，讓每個人都能安心踏出第一步，就像走到巷口的全家買 Let’s Café 一樣簡單。

加密貨幣 全家便利商店

延伸閱讀

陸媒指北京對穩定幣方向有變 但報導遭下架

全民權證／創意 瞄準逾90天

世界日報社論／川普家族最新撈錢之道：加密貨幣

飛虎隊登上台灣零食！AIT秀二戰空軍限定款 網讚：乖乖果然是國防產業

相關新聞

台股站上2萬5！高資產族出來看房了 建商：房市慢慢在解凍

官方對首購、換屋族開善門，有望提振市場購屋信心，建商指出，上周末建案來客量有增加的趨勢，且隨著台股突破2.5萬點，創下歷...

中鋼徵師級新人 月薪4.4萬元

因應產線及退休人力需求，中鋼（2002）今年預計招募30名新進師級人員，試用期滿月薪約4.4萬元，滿一年合格再調薪4%、...

中央首波婚育宅9/15申請開跑 桃園、台南共179戶

婚育宅來了！國家住都中心指出，桃園市桃園區「慈文安居」及台南市東區「新都安居A」，共909戶社宅今天開放申請，這也是首波...

上半年六都新青安買氣最強路段 台中臨港路奪冠、「購屋天堂」在台南

近期行政院決議新青安不列入貸款天條額度計算，為新青安開大門，低總價物件仍是市場主力，台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心資料...

傳房東趁修法擬漲租30% 內政部澄清：與住宅市場無關

內政部正研擬《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，外界傳出房東趁勢漲租高達30%，引發租屋族擔憂將迎來「大漲租時代」。不過...

零售雙雄對決！統一、全聯同步喊出12%回饋 點數大戰戰場擴大

統一（1216）集團、全聯接連出招，台灣零售市場進入更激烈的會員經濟對決！統一企業集團15日宣布 uniopen會員生活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。