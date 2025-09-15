合作新體驗！全家攜手加密貨幣交易所 註冊送全家Fa點

隨著比特幣（BTC）突破 12 萬美元、以太幣（ETH）再創歷史新高，加密貨幣已被視為繼股票、債券後的「第三主流資產」，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT今日宣布，與全家便利商店展開首波合作，推出限時「註冊送一萬Fa點」活動，將數位資產投資帶入台灣最貼近日常的消費場景。

台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，選擇與全家便利商店合作，是看中雙方同樣以「便利、安心、即刻擁有」為核心精神。HOYA BIT讓投資像逛便利商店一樣直覺簡單，並以合規制度與安全機制提供保障。希望讓更多人發現，投資不必艱澀，也能成為日常生活的一部分。

為歡慶與全家首度合作，HOYA BIT祭出雙重大禮，任務一是新戶註冊禮：即日起至九月底使用專屬邀請碼「fami」成功開戶，並於21天內完成身份認證與銀行帳戶綁定，即可獲得7,000點全家Fa點，免費Let’s Café、麵包、冰棒等美食。

任務二是入金加碼禮，完成任務一的用戶，於30日內首次存入新台幣資金達3,000 元（含）以上，再贈 全家Fa點3,000 點，合計最高可得10,000點Fa點。

彭云嫻也說，希望能縮短大眾與加密貨幣的距離，透過簡單直覺的操作與合規保障，讓每個人都能安心踏出第一步，就像走到巷口的全家買 Let’s Café 一樣簡單。