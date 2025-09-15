快訊

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

柯文哲再度交保理由曝光 法院多加條件「這些人」不得騷擾恐嚇

維持交保！柯文哲19:05步出法院沿路與小草握手 應曉薇鞠躬致意

擎邦取得員榮總醫院新建工程22.67億元大單

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

擎邦（6122）15日公告，取得取得員榮總醫院新建工程的機電工程訂單，合約總金額為22.76億元，預計2027年9月底完工。

擎邦公告指出，鎮取得員榮醫療社團法人員榮總醫院新建工程的機電工程（含機電、給排水、消防、空調、弱電、智慧建築及智慧醫療等工程），合約總金額為新台幣22.76億元（含稅），此訂單對擎邦團隊技術肯定及對營收與毛利有所挹注，並奠定公司在醫療及智慧建築與智慧醫療領域技術的肯定及競標優勢。

擎邦揭露，這項合約經業主通知之開工日起，預計2027年9月底完工。

榮總 新台幣 智慧建築

延伸閱讀

立委緊盯汐科站增出口工程 預計明年10月完工

華航下半年聯合招募延攬專業人才

永福橋回堵成停車場！圓環填平地下道工程 交控中心：號誌調整

華航聯合招募開始報名 延攬財會、工程等領域專業人才

相關新聞

台股站上2萬5！高資產族出來看房了 建商：房市慢慢在解凍

官方對首購、換屋族開善門，有望提振市場購屋信心，建商指出，上周末建案來客量有增加的趨勢，且隨著台股突破2.5萬點，創下歷...

中鋼徵師級新人 月薪4.4萬元

因應產線及退休人力需求，中鋼（2002）今年預計招募30名新進師級人員，試用期滿月薪約4.4萬元，滿一年合格再調薪4%、...

中央首波婚育宅9/15申請開跑 桃園、台南共179戶

婚育宅來了！國家住都中心指出，桃園市桃園區「慈文安居」及台南市東區「新都安居A」，共909戶社宅今天開放申請，這也是首波...

上半年六都新青安買氣最強路段 台中臨港路奪冠、「購屋天堂」在台南

近期行政院決議新青安不列入貸款天條額度計算，為新青安開大門，低總價物件仍是市場主力，台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心資料...

傳房東趁修法擬漲租30% 內政部澄清：與住宅市場無關

內政部正研擬《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，外界傳出房東趁勢漲租高達30%，引發租屋族擔憂將迎來「大漲租時代」。不過...

零售雙雄對決！統一、全聯同步喊出12%回饋 點數大戰戰場擴大

統一（1216）集團、全聯接連出招，台灣零售市場進入更激烈的會員經濟對決！統一企業集團15日宣布 uniopen會員生活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。