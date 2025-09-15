擎邦取得員榮總醫院新建工程22.67億元大單
擎邦（6122）15日公告，取得取得員榮總醫院新建工程的機電工程訂單，合約總金額為22.76億元，預計2027年9月底完工。
擎邦公告指出，鎮取得員榮醫療社團法人員榮總醫院新建工程的機電工程（含機電、給排水、消防、空調、弱電、智慧建築及智慧醫療等工程），合約總金額為新台幣22.76億元（含稅），此訂單對擎邦團隊技術肯定及對營收與毛利有所挹注，並奠定公司在醫療及智慧建築與智慧醫療領域技術的肯定及競標優勢。
擎邦揭露，這項合約經業主通知之開工日起，預計2027年9月底完工。
