快訊

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

柯文哲再度交保理由曝光 法院多加條件「這些人」不得騷擾恐嚇

維持交保！柯文哲19:05步出法院沿路與小草握手 應曉薇鞠躬致意

華航下半年聯合招募延攬專業人才

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航啟動 2025 年下半年聯合招募計畫，即日起開放多項職缺，延攬專業人才。華航提供
華航啟動 2025 年下半年聯合招募計畫，即日起開放多項職缺，延攬專業人才。華航提供

華航（2610）15 日宣布啟動 2025 年下半年聯合招募計畫，即日起開放多項職缺，延攬財會人員、模擬機維修助理工程師、特車員、工程專案室機電副工程師等，預計招募約30名專業人才。

隨著全球旅運需求持續暢旺，華航積極拓展航網及引進新機，2026 年將迎接全新787機隊。

本次招募作業為期兩周，自 9 月 15 日至 9 月 29 日止，職缺涵蓋財會、維修工程與特種車輛駕駛技術等領域，報考資格依職務需求而定。錄取者將自 12 月中旬陸續報到，展開專業職能及通識訓練。

華航表示，致力提供旅客專業優質服務，本次招募「財會人員」負責客貨運預算編審、成本管控及油料採購業務等工作內容，培養具備跨國財會專業能力的人員；「模擬機維修助理工程師」則負責各型飛行模擬機、訓練器檢查與維護、維修技術研發、性能測試等工作；「特車員」為執行特種車輛、裝備檢查及進行航機拖曳等作業。

工程專案室機電副工程師主要將負責規劃、執行大型專案工程之招標、履約、排程與驗收等作業。

除本次聯合招募外，華航預計於9月底至10月中旬開放下半年度修護人員職缺接受報名、10月時另將招募為期近一年的桃園機場運務產學實習生。

華航視員工為公司最重要的資產，提供完善的訓練制度及多元職涯發展，同時打造健康安全與幸福的職場環境，另享各類獎金、優於法規的休假制度等等福利，以及優待機票讓員工與家人暢遊全球航點，實現生活與工作的理想平衡。

華航今年連續三年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」、蟬聯「幸福企業金獎」、長年上榜 Cheers 雜誌「新世代最嚮往企業 TOP 20」、人力銀行票選「新鮮人最嚮往的夢幻企業」等多項榮耀。

華航 工程師 桃園機場

延伸閱讀

華航聯合招募開始報名 延攬財會、工程等領域專業人才

華航會籍積分新制度！哩程失效「6個月內可買回」 還可轉換現金捐公益

華航推全新會員制度 積分晉升、哩程更靈活

軍人節升等！逾20人搭華航升商務艙 長榮逾10人、星宇8人

相關新聞

台股站上2萬5！高資產族出來看房了 建商：房市慢慢在解凍

官方對首購、換屋族開善門，有望提振市場購屋信心，建商指出，上周末建案來客量有增加的趨勢，且隨著台股突破2.5萬點，創下歷...

中鋼徵師級新人 月薪4.4萬元

因應產線及退休人力需求，中鋼（2002）今年預計招募30名新進師級人員，試用期滿月薪約4.4萬元，滿一年合格再調薪4%、...

中央首波婚育宅9/15申請開跑 桃園、台南共179戶

婚育宅來了！國家住都中心指出，桃園市桃園區「慈文安居」及台南市東區「新都安居A」，共909戶社宅今天開放申請，這也是首波...

上半年六都新青安買氣最強路段 台中臨港路奪冠、「購屋天堂」在台南

近期行政院決議新青安不列入貸款天條額度計算，為新青安開大門，低總價物件仍是市場主力，台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心資料...

傳房東趁修法擬漲租30% 內政部澄清：與住宅市場無關

內政部正研擬《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，外界傳出房東趁勢漲租高達30%，引發租屋族擔憂將迎來「大漲租時代」。不過...

零售雙雄對決！統一、全聯同步喊出12%回饋 點數大戰戰場擴大

統一（1216）集團、全聯接連出招，台灣零售市場進入更激烈的會員經濟對決！統一企業集團15日宣布 uniopen會員生活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。