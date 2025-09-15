中央首波婚育宅9/15申請開跑 桃園、台南共179戶

婚育宅來了！國家住都中心指出，桃園市桃園區「慈文安居」及台南市東區「新都安居A」，共909戶社宅今天開放申請，這也是首波搭配「婚育宅」政策的中央社宅，將保留20%戶數給新婚2年內的夫妻，或育有學齡前幼兒的家庭優先入住，也就是桃園提供58戶、台南提供121戶婚育宅。

國家住都中心表示，針對「新婚」或「育有學齡前幼兒」家庭，以申請日為準，申請人只要符合2年內登記結婚、育有學齡前幼兒或領有孕婦健康手冊的婚育家庭，並檢附相關證明文件，經審查合格及中籤後，即可優先入住；育兒家庭的社宅租期最長可達12年。

國家住都中心表示，桃園市桃園區「慈文安居」共288戶，由國防部提供土地興辦社宅，因此除提供58戶作為婚育宅，也特別保留30%戶數優先照顧軍職人員，另提供5%戶數保留給警消人員申請，房型規劃為套房、2房及3房型，租金含管理費6220元起。

台南市東區「新都安居A」則是台南市第一處中央直接興辦社宅、共621戶，除保留16戶作專案出租，引進更多社福資源，並提供121戶作為婚育宅，也保留至少8%戶數供軍警消人員優先申請，房型規劃有套房、2房及3房型，租金含管理費4630元起。

國家住都中心表示，兩案預計明年1月9日抽籤，最快3月1日入住，申請受理期間自即日起至10月14日止，採24小時線上申請制，且符合資格者可跨縣市申請社會住宅，例如設籍台南市、在桃園市工作的民眾，且所得、財產也符合標準，可同時申請台南市「新都安居A」及桃園市「慈文安居」，如果兩處都中籤，只能選一處簽約入住。