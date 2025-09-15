豐興、台鋼、東鋼建築用鋼全面平盤 十月有機會啟動新需求

豐興（2015）15日開新盤價，廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤，台鋼集團所屬易昇、慶欣欣鋼筋跟進持平，東和鋼鐵H型鋼9月下半月基價同樣開平盤；國內建築用鋼市場維穩，靜待需求回溫激勵行情向上。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互見。美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸310美元，美國貨櫃廢鋼本周小跌至303美元，澳洲鐵礦砂由每公噸104.35美元上漲至105.4美元。

豐興業務會議拍板，鋼筋在連跌後決定平盤對應，另廢鋼與型鋼報價同樣持平。本周牌價鋼筋每公噸1.61萬元，廢鋼7600元，型鋼2.38萬元。

台鋼集團開出本周鋼筋盤價跟進豐興腳步持平，易昇普通鋼筋每公噸1.59萬元、盤元鋼筋1.63萬元，慶欣欣鋼筋1.61萬元。東和鋼鐵公告H型鋼9月下半月價格平盤。