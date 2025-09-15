財部再推14宗國有地上權招標 權利金底價逾40億元

財政部國產署今天公告14宗國有土地招標設定地上權標的，包含台中市、雲林縣各3宗、高雄市2宗，桃園市、台南市、新竹縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣各1宗，存續期間皆為70年，權利金底價逾新台幣40億元。

國產署副署長李政宗說明，本批招標標的面積合計8.19公頃，區位及基地條件俱佳，權利金底價40億256萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%，其中1%隨申報地價調整，2.5%不隨申報地價調整，且地上權及地上建物得辦理一部讓與，14宗標案訂於11月3日開標。

李政宗說明，本批次首次列標者共11宗，其中面積最大者為屏東舊酒廠土地，位於屏東縣屏東市商業區，鄰近屏東火車站及屏東夜市，面積超過2公頃；另有高雄市前鎮區特定倉儲轉運專用區土地，位於小港國際機場旁，交通及產業機能俱佳；新竹縣湖口鄉丁種建築用地，鄰近湖口火車站及王爺壟運動公園，交通便利；雲林縣口湖鄉第二種產業專用區土地，位於萡子寮漁港特定區，地形方正。

李政宗表示，首次列標者中，屬乙種工業區土地有2宗，1宗為桃園市龜山區土地位於林口工四工業區內，鄰近華亞科技園區；另1宗台中市西屯區土地位於辰億自辦市地重劃區內，緊臨原台中工業區西南隅，交通均便捷。

同為首次列標的5宗住宅區土地方面，李政宗說明，2宗台中市西屯區土地位於水湳經貿園區東側重劃區，鄰近老樹公園；1宗台南市東區平實營區1.47公頃土地，四面臨路且坵塊方整，屬大面積優質標的；1宗雲林縣虎尾鎮土地位於高鐵特定區，面積達1公頃且鄰近虎尾科技大學，極具發展潛力；1宗花蓮縣花蓮市土地位於市中心，生活及交通機能完善。

此外，此次國產署重新推出3宗曾列標的土地，李政宗表示，高雄市三民區住宅區土地位於第68期重劃區，鄰近愛河及中都濕地公園，權利金底價較2017年列標時降7%；雲林縣北港鎮商業區土地位於市區精華地段，附近星巴克、家樂福等多家連鎖企業進駐，較2023年列標降6%；宜蘭縣員山鄉住宅區土地，面積約1.4公頃，鄰近闢建中童玩園區，較2024年列標降12%。

至於位在台北市信義區、鄰近台北101的陸軍保養廠C基地地上權案，李政宗說明，由於此案涉及大台北區瓦斯公司占用，預計9月18日開庭，擬於11月改列為第5批標的。