台股站上2萬5！高資產族出來看房了 建商：房市慢慢在解凍

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
官方對首購、換屋族開善門，有望提振市場購屋信心，建商指出，上周末建案來客量有增加的趨勢，且隨著台股突破2.5萬點，創下歷史新高，高資產族群也出來看房，這是房市慢慢在解凍的現象。

行政院9月4日拍板，將新青安貸款排除在《銀行法》第七十二條之二「限貸30％以下」規範之外，有約1,300億元的新青安活水流出，打開房貸水龍頭，然而宣布後的第一個周末，多數預售案場、市調數據都顯示來客量與成交量並無明顯上升。不過，有建商指出，上周末，也就是第二周開始有好轉的跡象。

愛山林（2540）副董事長張境在表示，上周末（13、14日）來看屋客人有增加趨勢，新青安不納入銀行法72條之二，央行也延長換屋切結18個月，且台銀也率先表態盡快處理自用型貸款問題，讓購屋民眾慢慢覺得政府有心要協助自用型民眾購屋貸款，

張境在表示，台股突破25,000點，創歷史新高，近期也發現高資產族群也出來看房，這是房市慢慢在解凍的現象，持續審慎觀察中。

代銷業者表示，自去年9月央行實施選擇性信用管制後，房市冷了近一年，如今市場終於有好消息，目前觀察起來，購屋族多半最擔心的還是貸款問題，而官方有意解決首購族困難，也提升了不少購屋族信心，而低總價的剛需產品，近期來客量有稍微回溫，但實際上有多大幫助還需觀察。

愛山林副董事長張境在。記者朱曼寧／攝影
