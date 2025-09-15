義美董事長千金高易誼代理Alfa Romeo重返台灣

睽違18年，義大利汽車品牌Alfa Romeo今天正式宣布重返台灣推出多款車種，布局歐洲車款品牌在台代理、2024年12月取得寶嘉聯合經營權的尚騰汽車集團董事長高易誼表示，仍看好台灣車市，期盼1年後可見市況好轉。

高易誼父親、義美董事長高志尚也出席現場，他表示，人工智慧（AI）機器人「這絕對是一條路」，台灣廠商均可供應關鍵零配件解決方案，若機器人未來大量生產，台灣廠商都有機會。

睽違18年，義大利汽車品牌Alfa Romeo重返台灣，今年也適逢Alfa Romeo品牌創立115週年，Alfa Romeo總代理寶嘉聯合今天舉行品牌發表會，展示多項將在台上市的車款。

現場Alfa Romeo宣布以Giulia與Stelvio車款正式重返台灣市場，也安排跨界休旅Junior亮相，Junior車款預計2026年上半年引進台灣。

積極布局歐洲車款品牌在台代理、取得寶嘉聯合經營權的尚騰汽車集團董事長高易誼，以及高志尚、母親尚鵬汽車董事長歐瑞雲3人，今天一同現身。

高易誼受訪指出，Alfa Romeo是一個熱血的品牌，已經18年沒有重返台灣市場，18年後重新回歸，她非常期待。

高易誼表示，現在電動車受到市場矚目，這次AlfaRomeo引進台灣的車款，屬於高檔汽油引擎驅動機械的輕量化車種，具有經典傳承的精神。她笑說，「相信不少車主等了很久」，「我自己也訂了1輛」。

談到目前台灣車市，高易誼指出，仍相對看好台灣車市，儘管下半年全球景氣短期有疑慮，但短期不景氣不會是長遠的趨勢，期盼1年後、也就是2026年下半年可看到好轉趨勢，尚騰汽車持續與斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）合作。

高志尚接受採訪表示，他曾到歐洲幾個品牌車廠生產線考察過，親眼看到全自動機器人生產線組裝新款車種，他指出，現在汽車生產線多以全自動機械手臂運作，美國希望各大車廠在美投資汽車生產線，「成本不會差太多」，關鍵在於零配件從哪裡進口。

談到義美轉投資自動化設備與零件供應商盟立（2464），以及在機器人和無人機事業進展，高志尚指出，包括關節模組、減速機、感測器、軟體等，台灣廠商均可供應相關解決方案，若在機器人或無人機找到定位、與國際大廠合作，發展可期。

對於AI機器人前景，高志尚表示，「這絕對是一條路」，機器人產品非常多樣，如何客製化因應各類應用場景是關鍵，他以義美食品為例，現場產線的檢測過程，都已自動化。

高志尚說，台灣廠商在機器人和無人機等關鍵零件，「什麼都有」，台灣中小企業努力勤奮願意做，若機器人未來大量生產，台灣廠商都有機會。

根據資料，Alfa Romeo是斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）旗下汽車品牌之一，斯特蘭蒂斯集團目前還擁有寶獅（Peugeot）、吉普（Jeep）、雪鐵龍（Citroen）、飛雅特（Fiat）、克萊斯勒（Chrysler）等汽車品牌。