提升國旅 業者籲企業員工生態旅遊納永續指標

提振國旅，旅遊業者認為，除了應發展各地特色外，主管機關應鼓勵企業辦理員工生態旅遊，並納入企業永續發展指標，形成正向循環，帶動國旅成長。

農業部林業及自然保育署今天舉行記者會，宣布啟動與台灣生態旅遊協會合作的「森林生態旅遊導覽人員培力認證計畫」，許多旅遊業者與會。

台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長蔡子建接受媒體聯訪，他肯定森林生態旅遊導覽人員的認證，有助提升旅遊品質，但談到近幾年國旅的表現，他認為光改善品質仍不夠，補貼也只達到一次性效果，非長久之計。

蔡子建說，淨零與永續發展已是全球趨勢，主管機關應有更好的策略，以鼓勵結合永續發展為誘因，將企業辦理員工生態旅遊列為永續發展指標，形成一種正向循環，帶動更多生態旅遊，促進國旅成長。

台灣生態旅遊協會理事長郭育任告訴媒體，台灣是全世界在最短距離、最小面積中，卻具有最豐富生態環境變化的國家，北回歸線通過的10餘個國家中，台灣是唯一在2個小時車程內，可以看到熱帶、亞熱帶、暖溫帶、涼溫帶、冷溫帶、亞寒帶等生態的地方。

郭育任說，提升台灣森林旅遊生態導覽品質，不只有助提升國旅，在吸引國際觀光客上也是一大助力，台灣獨特的生態值得向世界推廣，但前提是要有好的導覽人才，與林保署合作的森林生態旅遊導覽人員培力認證，先開辦中文課程，未來還會開放英文課程，盼培訓具英語解說能力的生態導覽專業人才。