快訊

陸市監局：輝達違反「反壟斷法」 決定進一步調查

想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今必須返回台灣

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆送北檢複訊

提升國旅 業者籲企業員工生態旅遊納永續指標

中央社／ 台北15日電

提振國旅，旅遊業者認為，除了應發展各地特色外，主管機關應鼓勵企業辦理員工生態旅遊，並納入企業永續發展指標，形成正向循環，帶動國旅成長。

農業部林業及自然保育署今天舉行記者會，宣布啟動與台灣生態旅遊協會合作的「森林生態旅遊導覽人員培力認證計畫」，許多旅遊業者與會。

台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長蔡子建接受媒體聯訪，他肯定森林生態旅遊導覽人員的認證，有助提升旅遊品質，但談到近幾年國旅的表現，他認為光改善品質仍不夠，補貼也只達到一次性效果，非長久之計。

蔡子建說，淨零與永續發展已是全球趨勢，主管機關應有更好的策略，以鼓勵結合永續發展為誘因，將企業辦理員工生態旅遊列為永續發展指標，形成一種正向循環，帶動更多生態旅遊，促進國旅成長。

台灣生態旅遊協會理事長郭育任告訴媒體，台灣是全世界在最短距離、最小面積中，卻具有最豐富生態環境變化的國家，北回歸線通過的10餘個國家中，台灣是唯一在2個小時車程內，可以看到熱帶、亞熱帶、暖溫帶、涼溫帶、冷溫帶、亞寒帶等生態的地方。

郭育任說，提升台灣森林旅遊生態導覽品質，不只有助提升國旅，在吸引國際觀光客上也是一大助力，台灣獨特的生態值得向世界推廣，但前提是要有好的導覽人才，與林保署合作的森林生態旅遊導覽人員培力認證，先開辦中文課程，未來還會開放英文課程，盼培訓具英語解說能力的生態導覽專業人才。

永續 國旅 生態旅遊

延伸閱讀

森林生態旅遊導覽人員培力認證啟動 提升導覽人員專業能力

讀懂台灣 林保署同台灣生態旅協啟動森林旅遊導覽培力認證計畫

煙火、音樂祭救國旅？ Cheap：只會讓房價更貴 問題不在撒幣

陳世凱曝3步驟救國旅！再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春

相關新聞

台股站上2萬5！高資產族出來看房了 建商：房市慢慢在解凍

官方對首購、換屋族開善門，有望提振市場購屋信心，建商指出，上周末建案來客量有增加的趨勢，且隨著台股突破2.5萬點，創下歷...

中鋼徵師級新人 月薪4.4萬元

因應產線及退休人力需求，中鋼（2002）今年預計招募30名新進師級人員，試用期滿月薪約4.4萬元，滿一年合格再調薪4%、...

上半年六都新青安買氣最強路段 台中臨港路奪冠、「購屋天堂」在台南

近期行政院決議新青安不列入貸款天條額度計算，為新青安開大門，低總價物件仍是市場主力，台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心資料...

傳房東趁修法擬漲租30% 內政部澄清：與住宅市場無關

內政部正研擬《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，外界傳出房東趁勢漲租高達30%，引發租屋族擔憂將迎來「大漲租時代」。不過...

零售雙雄對決！統一、全聯同步喊出12%回饋 點數大戰戰場擴大

統一（1216）集團、全聯接連出招，台灣零售市場進入更激烈的會員經濟對決！統一企業集團15日宣布 uniopen會員生活...

統一uniopen突破1900萬會員 9月擴大串聯上萬個通路據點

統一（1216）集團持續擴大uniopen會員生活圈，全台會員已突破1,900萬人，今年OPENPOINT點數發點量創下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。