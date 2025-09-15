快訊

陸市監局：輝達違反「反壟斷法」 決定進一步調查

想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今必須返回台灣

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆送北檢複訊

共信肺癌新藥PTS302插旗非洲 國際授權再傳捷報

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

共信-KY（6617）15日代子公司公告，完成肺癌新藥PTS302（甲苯磺酉先胺注射液）於阿爾及利亞的授權及經銷合約，成功插旗非洲市場。這是繼今年7月PTS302授權馬來西亞與台灣市場後，全球授權布局再下一城。

本次合約是由共信-KY的二家子公司共信醫藥科技、天津紅日健達康醫藥科技與一家總部位於阿拉伯聯合大公國的綜合製藥企業三方共同簽署。

根據合約，阿聯酋合作夥伴將以PTS302中國藥證直接在阿爾及利亞申請上市銷售許可，並做為在當地的經銷商；而在藥品獲准上市後，則由台灣共信接單、天津紅健生產出貨，以享有藥品的製造與銷售分潤。

本次合作的阿聯酋企業，為從事藥品製造、代理與行銷的綜合性藥廠。該公司不僅生產差異化產品提供病患照護與就醫的最佳體驗，挾豐富且完善的銷售通路，更成為多家在核心治療領域（包含重症照護與腫瘤治療）具有領先地位的跨國創新藥廠及學名藥廠的重要代理商，目前業務版圖涵蓋中東、北非（MENA）、法語西非，以及中非地區。

共信-KY總經理林懋元表示，很高興能與該阿聯酋企業建立夥伴關係。阿爾及利亞是非洲第三大經濟體，也是非洲僅次於南非的第二大醫藥市場，未來雙方將以阿爾及利亞為起點，持續拓展其他非洲國家或地區，創造多贏。

林懋元指出，非洲是世界上人口增速最快的區域之一，人口的增長帶來對醫療資源需求的增加，但受制大環璄與產業基礎限制，非洲的醫療產品主要仰賴進口，2024年非洲的醫藥品進口總額近達181.6億美元。

此外，隨著非洲國家經濟的持續發展，對生技醫藥領域的投入不斷增長，根據聯合國非洲經濟委員會的報告預估，2030年非洲醫療保健與健康領域的商機規模將達2,590億美元，深具開發潛力。

非洲 阿聯酋

延伸閱讀

10年前肺結核未處埋下癌因 75歲婦健檢發現3公分腫瘤

無吸菸婦慢性咳嗽3年 低劑量電腦斷層發現肺癌

以為只是小感冒？咳嗽可能暗藏肺癌警訊 七成患者確診已末期

高市肺癌篩檢全國第一 3.6萬人受檢揪431例

相關新聞

台股站上2萬5！高資產族出來看房了 建商：房市慢慢在解凍

官方對首購、換屋族開善門，有望提振市場購屋信心，建商指出，上周末建案來客量有增加的趨勢，且隨著台股突破2.5萬點，創下歷...

中鋼徵師級新人 月薪4.4萬元

因應產線及退休人力需求，中鋼（2002）今年預計招募30名新進師級人員，試用期滿月薪約4.4萬元，滿一年合格再調薪4%、...

上半年六都新青安買氣最強路段 台中臨港路奪冠、「購屋天堂」在台南

近期行政院決議新青安不列入貸款天條額度計算，為新青安開大門，低總價物件仍是市場主力，台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心資料...

傳房東趁修法擬漲租30% 內政部澄清：與住宅市場無關

內政部正研擬《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，外界傳出房東趁勢漲租高達30%，引發租屋族擔憂將迎來「大漲租時代」。不過...

零售雙雄對決！統一、全聯同步喊出12%回饋 點數大戰戰場擴大

統一（1216）集團、全聯接連出招，台灣零售市場進入更激烈的會員經濟對決！統一企業集團15日宣布 uniopen會員生活...

統一uniopen突破1900萬會員 9月擴大串聯上萬個通路據點

統一（1216）集團持續擴大uniopen會員生活圈，全台會員已突破1,900萬人，今年OPENPOINT點數發點量創下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。