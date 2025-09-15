共信肺癌新藥PTS302插旗非洲 國際授權再傳捷報

共信-KY（6617）15日代子公司公告，完成肺癌新藥PTS302（甲苯磺酉先胺注射液）於阿爾及利亞的授權及經銷合約，成功插旗非洲市場。這是繼今年7月PTS302授權馬來西亞與台灣市場後，全球授權布局再下一城。

本次合約是由共信-KY的二家子公司共信醫藥科技、天津紅日健達康醫藥科技與一家總部位於阿拉伯聯合大公國的綜合製藥企業三方共同簽署。

根據合約，阿聯酋合作夥伴將以PTS302中國藥證直接在阿爾及利亞申請上市銷售許可，並做為在當地的經銷商；而在藥品獲准上市後，則由台灣共信接單、天津紅健生產出貨，以享有藥品的製造與銷售分潤。

本次合作的阿聯酋企業，為從事藥品製造、代理與行銷的綜合性藥廠。該公司不僅生產差異化產品提供病患照護與就醫的最佳體驗，挾豐富且完善的銷售通路，更成為多家在核心治療領域（包含重症照護與腫瘤治療）具有領先地位的跨國創新藥廠及學名藥廠的重要代理商，目前業務版圖涵蓋中東、北非（MENA）、法語西非，以及中非地區。

共信-KY總經理林懋元表示，很高興能與該阿聯酋企業建立夥伴關係。阿爾及利亞是非洲第三大經濟體，也是非洲僅次於南非的第二大醫藥市場，未來雙方將以阿爾及利亞為起點，持續拓展其他非洲國家或地區，創造多贏。

林懋元指出，非洲是世界上人口增速最快的區域之一，人口的增長帶來對醫療資源需求的增加，但受制大環璄與產業基礎限制，非洲的醫療產品主要仰賴進口，2024年非洲的醫藥品進口總額近達181.6億美元。

此外，隨著非洲國家經濟的持續發展，對生技醫藥領域的投入不斷增長，根據聯合國非洲經濟委員會的報告預估，2030年非洲醫療保健與健康領域的商機規模將達2,590億美元，深具開發潛力。