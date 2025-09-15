快訊

陸市監局：輝達違反「反壟斷法」 決定進一步調查

想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今必須返回台灣

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆送北檢複訊

上半年六都新青安買氣最強路段 台中臨港路奪冠、「購屋天堂」在台南

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台南房市示意圖。聯合報系資料照片
台南房市示意圖。聯合報系資料照片

近期行政院決議新青安不列入貸款天條額度計算，為新青安開大門，低總價物件仍是市場主力，台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心資料，統計2025年上半年六都平均鑑估值在1,200萬元以下的前兩大熱門路段。

其中台南安南區台江大道一段成為「新青安天堂」，核貸成數達78.97%，為六都低總價路段中成數最高，平均貸款利率僅2.09%則為六都最低，堪稱首購族最友善路段。

另外台中市梧棲區臨港路拿下「交易量冠軍」，今年上半年樣本數達461筆，鑑估值為909萬元，平均建物面積高達45.7坪，是六都CP值最高路段。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台中臨港路之所以拿下今年上半年交易量冠軍，主要是因新案「聯悦臻」交屋潮所致，預售時期交易單價僅2字頭，兩房帶車位千萬元有找，吸引買方入手。

張旭嵐指出，而臨港路一段到七段，沿台中港串聯龍井、梧棲、清水等區域，包括台中港特定區和梧棲市區兩大生活圈，以親民房價吸引首購族。

至於雙北市部分，第一建經研究中心副理張菱育指出，台北市因房價水位高，所以僅中山區新生北路三段入榜，平均鑑估值1,193萬元，但平均建物面積只有15.1坪，反映首都的低總價市場依賴套房小宅撐場。

台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心資料，統計2025上半年六都平均鑑估值在1200萬元以下的前兩大熱門路段，其中台南安南區台江大道一段成為「新青安天堂」，核貸成數達78.97%，為六都低總價路段中成數最高，平均貸款利率僅2.09%則為六都最低，堪稱首購族最友善路段。另外台中市梧棲區臨港路拿下「交易量冠軍」，今年上半年樣本數達461筆，鑑估值為909萬元，平均建物面積高達45.7坪，成六都CP值最高路段。台灣房屋集團趨勢中心提供
台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心資料，統計2025上半年六都平均鑑估值在1200萬元以下的前兩大熱門路段，其中台南安南區台江大道一段成為「新青安天堂」，核貸成數達78.97%，為六都低總價路段中成數最高，平均貸款利率僅2.09%則為六都最低，堪稱首購族最友善路段。另外台中市梧棲區臨港路拿下「交易量冠軍」，今年上半年樣本數達461筆，鑑估值為909萬元，平均建物面積高達45.7坪，成六都CP值最高路段。台灣房屋集團趨勢中心提供

梧棲 房價

延伸閱讀

水龍頭開了水不夠？ 新青安豁免天條、傳央行再鬆手「計算放款集中度」

與台中基層挑燈夜戰座談 賴清德指示：打詐、調整青年政策讓人民有感

新青安鬆綁效應 恐難為房市注入活水！年輕人「看得到、吃不到」背後2原因

新青安鬆綁！營建股狂飆7％ 網酸：炒房國家隊集結了

相關新聞

台股站上2萬5！高資產族出來看房了 建商：房市慢慢在解凍

官方對首購、換屋族開善門，有望提振市場購屋信心，建商指出，上周末建案來客量有增加的趨勢，且隨著台股突破2.5萬點，創下歷...

中鋼徵師級新人 月薪4.4萬元

因應產線及退休人力需求，中鋼（2002）今年預計招募30名新進師級人員，試用期滿月薪約4.4萬元，滿一年合格再調薪4%、...

上半年六都新青安買氣最強路段 台中臨港路奪冠、「購屋天堂」在台南

近期行政院決議新青安不列入貸款天條額度計算，為新青安開大門，低總價物件仍是市場主力，台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心資料...

傳房東趁修法擬漲租30% 內政部澄清：與住宅市場無關

內政部正研擬《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，外界傳出房東趁勢漲租高達30%，引發租屋族擔憂將迎來「大漲租時代」。不過...

零售雙雄對決！統一、全聯同步喊出12%回饋 點數大戰戰場擴大

統一（1216）集團、全聯接連出招，台灣零售市場進入更激烈的會員經濟對決！統一企業集團15日宣布 uniopen會員生活...

統一uniopen突破1900萬會員 9月擴大串聯上萬個通路據點

統一（1216）集團持續擴大uniopen會員生活圈，全台會員已突破1,900萬人，今年OPENPOINT點數發點量創下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。