上半年六都新青安買氣最強路段 台中臨港路奪冠、「購屋天堂」在台南
近期行政院決議新青安不列入貸款天條額度計算，為新青安開大門，低總價物件仍是市場主力，台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心資料，統計2025年上半年六都平均鑑估值在1,200萬元以下的前兩大熱門路段。
其中台南安南區台江大道一段成為「新青安天堂」，核貸成數達78.97%，為六都低總價路段中成數最高，平均貸款利率僅2.09%則為六都最低，堪稱首購族最友善路段。
另外台中市梧棲區臨港路拿下「交易量冠軍」，今年上半年樣本數達461筆，鑑估值為909萬元，平均建物面積高達45.7坪，是六都CP值最高路段。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台中臨港路之所以拿下今年上半年交易量冠軍，主要是因新案「聯悦臻」交屋潮所致，預售時期交易單價僅2字頭，兩房帶車位千萬元有找，吸引買方入手。
張旭嵐指出，而臨港路一段到七段，沿台中港串聯龍井、梧棲、清水等區域，包括台中港特定區和梧棲市區兩大生活圈，以親民房價吸引首購族。
至於雙北市部分，第一建經研究中心副理張菱育指出，台北市因房價水位高，所以僅中山區新生北路三段入榜，平均鑑估值1,193萬元，但平均建物面積只有15.1坪，反映首都的低總價市場依賴套房小宅撐場。
