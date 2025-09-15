上半年六都新青安買氣最強路段 台中臨港路奪冠、「購屋天堂」在台南

近期行政院決議新青安不列入貸款天條額度計算，為新青安開大門，低總價物件仍是市場主力，台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心資料，統計2025年上半年六都平均鑑估值在1,200萬元以下的前兩大熱門路段。

其中台南安南區台江大道一段成為「新青安天堂」，核貸成數達78.97%，為六都低總價路段中成數最高，平均貸款利率僅2.09%則為六都最低，堪稱首購族最友善路段。

另外台中市梧棲區臨港路拿下「交易量冠軍」，今年上半年樣本數達461筆，鑑估值為909萬元，平均建物面積高達45.7坪，是六都CP值最高路段。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台中臨港路之所以拿下今年上半年交易量冠軍，主要是因新案「聯悦臻」交屋潮所致，預售時期交易單價僅2字頭，兩房帶車位千萬元有找，吸引買方入手。

張旭嵐指出，而臨港路一段到七段，沿台中港串聯龍井、梧棲、清水等區域，包括台中港特定區和梧棲市區兩大生活圈，以親民房價吸引首購族。