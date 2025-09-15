傳房東趁修法擬漲租30% 內政部澄清：與住宅市場無關
內政部正研擬《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，外界傳出房東趁勢漲租高達30%，引發租屋族擔憂將迎來「大漲租時代」。不過內政部澄清，相關案例其實是商辦租金，與住宅市場情況不同，不應混為一談。
內政部強調，修法的核心目的就是要保障房客續租權益，避免房東藉不合理漲租逼迫房客搬走，初步規劃是以行政院主計總處公布的「租金指數」年增率作為依據，目前多落在2%到3%之間，若租期保障為3年，漲幅大約6%左右，與市場慣例差距不大，同時也保留合理調整的空間。
至於市場最關心的透明度問題，內政部表示，已逐步推動租賃實價登錄制度，並定期公布各地區不同類型住宅的租金行情，讓租屋族在選屋時能掌握合理價格，減少資訊不對稱。
內政部也提醒，租期保障到期後，房東仍可依據家具設備狀況、修繕條件及市場行情訂定租金，但不應藉機一次性大幅調漲，否則將破壞整體租屋環境，後續將持續蒐集各界意見，讓修法能兼顧房客安居與房東合理權益。
