零售雙雄對決！統一、全聯同步喊出12%回饋 點數大戰戰場擴大

統一（1216）集團、全聯接連出招，台灣零售市場進入更激烈的會員經濟對決！統一企業集團15日宣布 uniopen會員生活圈再擴大，新增家樂福、Yahoo拍賣與統一證券等通路平台，並透過 uniopen聯名卡搭配PRIMA訂閱方案，最高祭出12%回饋，鞏固逾1,900萬會員的龐大基礎。市場解讀，此舉為正面迎戰全聯上周甫推出的「大全聯信用卡」，該卡同樣打出最高12%回饋，並喊出首年發出10億福利點的目標，顯示零售點數大戰版圖正快速擴大。

統一超（2912）今年OPENPOINT點數發點量創下新高，以「擴大點數生態圈」、「會員高回饋」、「點數活用」三大策略祭出專屬會員活動，本月新增多個線上線下品牌加入OPENPOINT點數生態圈，上萬據點可跨通路累積、折抵消費。

uniopen會員生活圈自9月中旬起陸續新增家樂福、Yahoo拍賣、統一證券等通路及電商平台加入OPENPOINT點數生態圈，可綁定uniopen會員帳號並祭多項好康回饋，交易累積OPENPOINT點數，1點等同於1元，可折抵消費，還能使用OPENPOINT APP兌換多款商品與服務。

2025年OPEPOINT發點量再創新高，年成長近10%。7-ELEVEN持續推動會員優享策略，uniopen PRIMA會員首波限量5萬名額現已招募近9成，平均每月僅需不到60元訂閱費，於7-ELEVEN門市購買指定商品可享5%點數回饋(每月上限300點)，再搭配統一企業集團通路使用「中國信託uniopen聯名卡」購物疊加優惠更划算。

統一企業集團通路消費3%、跨集團通路品牌「踩點」消費，每月領取專屬優惠券，每多到1集團品牌消費再加碼1% OPENPOINT點數回饋，最高加碼4%(每月上限500點)，累計最高可達7%回饋。

換算下來，等於uniopen PRIMA會員使用「中國信託uniopen聯名卡」最高在7-ELEVEN可享12% OPENPOINT點數回饋，若以每月消費6000元計算，優惠全拿最高可賺720點OPENPOINT點數。

不僅如此，7-ELEVEN也不定期推出全店優惠活動便利民眾省荷包！7-ELEVEN於9月17日起至9月21日止推出限時5天的「7-ELEVEN歡慶uniopen聯名卡上市」會員專屬消費優惠，在全台逾7,100間門市購買指定禮盒、CITY系列、常溫、冷藏、泡麵、零食、糖果、健美機能、冰品、冷凍食品、啤酒、甜點、寵物食品等13大品類商品，憑uniopen聯名卡消費滿千元最高可立折100元，還可再送指定禮盒50元折價券，滿足中秋節外出採買需求。

會員優惠折上折，以近期需求提升的秋節禮盒為例，購買指定盛香珍禮讚堅果禮盒、喜年來OPEN!原味蛋捲禮盒、真好禮Triko巧克力餅坊禮盒等指定禮盒3件1000元，可折價150元，當筆消費可用299元加價購買元本山金綠片海苔禮盒或喜年來蛋捲雙喜禮盒，且若為uniopen PRIMA訂閱會員並使用uniopen聯名卡結帳，一次買四種禮盒，平均每個不到300元。

7-ELEVEN也祭出多項活動提供消費者生活開銷補貼，除了持帳單到7-ELEVEN門市繳費可使用OPENPOINT點數折抵，即日起至9月30日更於開學繳費旺季加碼展開集點活動，小資族繳費還能抽好禮。OPENPOINT APP「小7集點卡」推出「帳單繳費集點GO」，活動期間uniopen會員至全台門市繳納帳單，每筆贈1點，繳學雜費再加贈4點，同筆交易繳滿三筆再加贈1點。點數可參加抽獎，豪禮包含PlayStation®5 (Slim) 光碟版、Switch2 NS2 瑪利歐賽車世界同捆組合，還可免費兌換ibon行動電源租借一小時、ibon eSIM酷遊卡全品項五折等好禮。