快訊

陸市監局：輝達違反「反壟斷法」 決定進一步調查

想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今必須返回台灣

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆送北檢複訊

聽新聞
0:00 / 0:00

零售雙雄對決！統一、全聯同步喊出12%回饋 點數大戰戰場擴大

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
OPENPOINT回饋新攻略！7-ELEVEN訂閱制、uniopen聯名卡最高12%回饋。統一超/提供
OPENPOINT回饋新攻略！7-ELEVEN訂閱制、uniopen聯名卡最高12%回饋。統一超/提供

統一（1216）集團、全聯接連出招，台灣零售市場進入更激烈的會員經濟對決！統一企業集團15日宣布 uniopen會員生活圈再擴大，新增家樂福、Yahoo拍賣與統一證券等通路平台，並透過 uniopen聯名卡搭配PRIMA訂閱方案，最高祭出12%回饋，鞏固逾1,900萬會員的龐大基礎。市場解讀，此舉為正面迎戰全聯上周甫推出的「大全聯信用卡」，該卡同樣打出最高12%回饋，並喊出首年發出10億福利點的目標，顯示零售點數大戰版圖正快速擴大。

統一超（2912）今年OPENPOINT點數發點量創下新高，以「擴大點數生態圈」、「會員高回饋」、「點數活用」三大策略祭出專屬會員活動，本月新增多個線上線下品牌加入OPENPOINT點數生態圈，上萬據點可跨通路累積、折抵消費

uniopen會員生活圈自9月中旬起陸續新增家樂福、Yahoo拍賣、統一證券等通路及電商平台加入OPENPOINT點數生態圈，可綁定uniopen會員帳號並祭多項好康回饋，交易累積OPENPOINT點數，1點等同於1元，可折抵消費，還能使用OPENPOINT APP兌換多款商品與服務。

2025年OPEPOINT發點量再創新高，年成長近10%。7-ELEVEN持續推動會員優享策略，uniopen PRIMA會員首波限量5萬名額現已招募近9成，平均每月僅需不到60元訂閱費，於7-ELEVEN門市購買指定商品可享5%點數回饋(每月上限300點)，再搭配統一企業集團通路使用「中國信託uniopen聯名卡」購物疊加優惠更划算。

統一企業集團通路消費3%、跨集團通路品牌「踩點」消費，每月領取專屬優惠券，每多到1集團品牌消費再加碼1% OPENPOINT點數回饋，最高加碼4%(每月上限500點)，累計最高可達7%回饋。

換算下來，等於uniopen PRIMA會員使用「中國信託uniopen聯名卡」最高在7-ELEVEN可享12% OPENPOINT點數回饋，若以每月消費6000元計算，優惠全拿最高可賺720點OPENPOINT點數。

不僅如此，7-ELEVEN也不定期推出全店優惠活動便利民眾省荷包！7-ELEVEN於9月17日起至9月21日止推出限時5天的「7-ELEVEN歡慶uniopen聯名卡上市」會員專屬消費優惠，在全台逾7,100間門市購買指定禮盒、CITY系列、常溫、冷藏、泡麵、零食、糖果、健美機能、冰品、冷凍食品、啤酒、甜點、寵物食品等13大品類商品，憑uniopen聯名卡消費滿千元最高可立折100元，還可再送指定禮盒50元折價券，滿足中秋節外出採買需求。

會員優惠折上折，以近期需求提升的秋節禮盒為例，購買指定盛香珍禮讚堅果禮盒、喜年來OPEN!原味蛋捲禮盒、真好禮Triko巧克力餅坊禮盒等指定禮盒3件1000元，可折價150元，當筆消費可用299元加價購買元本山金綠片海苔禮盒或喜年來蛋捲雙喜禮盒，且若為uniopen PRIMA訂閱會員並使用uniopen聯名卡結帳，一次買四種禮盒，平均每個不到300元。

7-ELEVEN也祭出多項活動提供消費者生活開銷補貼，除了持帳單到7-ELEVEN門市繳費可使用OPENPOINT點數折抵，即日起至9月30日更於開學繳費旺季加碼展開集點活動，小資族繳費還能抽好禮。OPENPOINT APP「小7集點卡」推出「帳單繳費集點GO」，活動期間uniopen會員至全台門市繳納帳單，每筆贈1點，繳學雜費再加贈4點，同筆交易繳滿三筆再加贈1點。點數可參加抽獎，豪禮包含PlayStation®5 (Slim) 光碟版、Switch2 NS2 瑪利歐賽車世界同捆組合，還可免費兌換ibon行動電源租借一小時、ibon eSIM酷遊卡全品項五折等好禮。

消費 OPENPOINT 聯名卡

延伸閱讀

統一uniopen突破1900萬會員 9月擴大串聯上萬個通路據點

零售雙雄 PK會員經濟

家樂福宣布加入 OPENPOINT 生態圈 會員消費全面累積點數

家樂福正式加入OPENPOINT！這天起點數全改制7-11、星巴克都能折抵

相關新聞

台股站上2萬5！高資產族出來看房了 建商：房市慢慢在解凍

官方對首購、換屋族開善門，有望提振市場購屋信心，建商指出，上周末建案來客量有增加的趨勢，且隨著台股突破2.5萬點，創下歷...

中鋼徵師級新人 月薪4.4萬元

因應產線及退休人力需求，中鋼（2002）今年預計招募30名新進師級人員，試用期滿月薪約4.4萬元，滿一年合格再調薪4%、...

上半年六都新青安買氣最強路段 台中臨港路奪冠、「購屋天堂」在台南

近期行政院決議新青安不列入貸款天條額度計算，為新青安開大門，低總價物件仍是市場主力，台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心資料...

傳房東趁修法擬漲租30% 內政部澄清：與住宅市場無關

內政部正研擬《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，外界傳出房東趁勢漲租高達30%，引發租屋族擔憂將迎來「大漲租時代」。不過...

零售雙雄對決！統一、全聯同步喊出12%回饋 點數大戰戰場擴大

統一（1216）集團、全聯接連出招，台灣零售市場進入更激烈的會員經濟對決！統一企業集團15日宣布 uniopen會員生活...

統一uniopen突破1900萬會員 9月擴大串聯上萬個通路據點

統一（1216）集團持續擴大uniopen會員生活圈，全台會員已突破1,900萬人，今年OPENPOINT點數發點量創下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。