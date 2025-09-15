快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一集團玲廊滿藝攜手旗下藝術家，呈現《凝結在生命中的詩》。統一／提供
統一集團玲廊滿藝攜手旗下藝術家，呈現《凝結在生命中的詩》。統一／提供

統一集團旗下藝文品牌玲廊滿藝主辦「凝結在生命中的詩：陳俊華．洪俊銘雙人聯展」，將在台北時代寓所 The Portal 盛大舉辦。在水的透澈與山的沉穩之間，生命靜靜凝結成一首首微妙的詩。

本展「凝結在生命中的詩」邀請長期專研寫實藝術創作的陳俊華與洪俊銘參展。同樣熱愛自然的兩位藝術家，以截然不同的視角與繪畫手法，將自然與風景化為心靈的映照；他們描繪台灣景物形象，讓景物承載許多不同的表情、溫度、記憶與思緒——這些如同詩句一般的故事，被陳俊華和洪俊銘的畫筆深刻地凝結在作品之中。

陳俊華以水彩捕捉千山萬水，奇妙地掌握了「水」的精神。他的作品除了寫實的細膩之外，散發著沈澱後的清明、層層遞進的寧靜、悠揚致遠，像一首緩緩傾吐的詩在向觀者揮手。空氣中的溼氣、透明感、水或風的流動、色光的律動等在畫面裡交融，光影因水而閃爍，景物因水而有閃閃發光的生命力。在藝術家柔軟而精準的筆觸下，觀者得以暫時忘卻世俗喧囂，走進藝術家再創的自然風景，便能一同緩緩呼吸、感受在日常中的波光樹影，如此簡單平凡的影像，卻能引發豐富的奇思妙想。

洪俊銘的風景畫展現「山岩」的氣息和藍天、白雲、天地的廣濶。以油畫為主要創作媒材的他，筆觸樸質厚實，蘊含堅定與沉穩的力量。他在構圖間留下線索，這些線索同一個個未說完的事件——邀請觀者將自身的記憶與感受投射進來。畫面展現出筆的舞與力度，也保留了完整的沉思的空間，如同岩石與水的共存，既守護也包容。在真摯的風景裡，情感真誠留駐。它們靜靜停泊——停泊在一抹晨光、一片霧氣、一張遠去的背影之中。

兩位藝術家作品，一方似水，溫潤流動；一方如岩，沉穩堅實。水彩的透明與山岩的厚實在此交織，形成台灣美麗風景的新面貌，反映出生命裡的柔情與堅毅、喜悅豐盛與挑戰並存的意境。作品在此相遇，形成一場難得的寫實藝術對話。

我們竭誠歡迎您走進《凝結在生命中的詩》展，隨著水的光影漂流、或隨著山的靜默安然，在陳俊華與洪俊銘的作品之中，閱讀出一首飽含自己生命體會的美感之詩。

藝術家 統一集團

