統一uniopen突破1900萬會員 9月擴大串聯上萬個通路據點

統一（1216）集團持續擴大uniopen會員生活圈，全台會員已突破1,900萬人，今年OPENPOINT點數發點量創下新高，以「擴大點數生態圈」、「會員高回饋」、「點數活用」三大策略祭出專屬會員活動。

統一超（2912）指出，本月新增多個線上線下品牌加入OPENPOINT點數生態圈，上萬據點可跨通路累積、折抵消費，7-ELEVEN同步推出「7-ELEVEN歡慶uniopen聯名卡上市」會員優惠，搭配聯名卡及uniopen PRIMA訂閱方案，最高回饋可達12%，而每月繳納帳單不僅可使用OPENPOINT折抵，即日起更祭出限時抽獎活動，多項回饋方案打造小資族「點數抗通膨」生活體驗。

uniopen會員生活圈串聯會員食、衣、住、行等消費場域持續擴大各通路換粉效益，自9月中旬起陸續新增家樂福、Yahoo拍賣、統一證券等通路及電商平台加入OPENPOINT點數生態圈，可綁定uniopen會員帳號並祭多項好康回饋，上萬個據點消費，交易累積OPENPOINT點數，1點等同於1元，可折抵消費，還能使用OPENPOINT APP兌換多款商品與服務。

2025年OPEPOINT發點量再創新高，年成長近10%！7-ELEVEN持續推動會員優享策略，uniopen PRIMA會員首波限量5萬名額現已招募近九成，即將額滿。平均每月僅需不到60元訂閱費，於7-ELEVEN門市購買指定商品可享5%點數回饋(每月上限300點)，再搭配統一企業集團通路使用「中國信託uniopen聯名卡」購物疊加優惠更划算！統一企業集團通路消費3%、跨集團通路品牌「踩點」消費，每月領取專屬優惠券，每多到1集團品牌消費再加碼1% OPENPOINT點數回饋，最高加碼4%(每月上限500點)，累計最高可達7%回饋。

不僅如此，7-ELEVEN也不定期推出全店優惠活動便利民眾省荷包！7-ELEVEN於9月17日起至9月21日止推出限時5天的「7-ELEVEN歡慶uniopen聯名卡上市」會員專屬消費優惠，在全台逾7,100間門市購買指定禮盒、CITY系列、常溫、冷藏、泡麵、零食、糖果、健美機能、冰品、冷凍食品、啤酒、甜點、寵物食品等13大品類商品，憑uniopen聯名卡消費滿千元最高可立折100元，還可再送指定禮盒50元折價券，滿足中秋節外出採買需求。

7-ELEVEN也祭出多項活動提供消費者生活開銷補貼，除了持帳單到7-ELEVEN門市繳費可使用OPENPOINT點數折抵，即日起至9月30日更於開學繳費旺季加碼展開集點活動，小資族繳費還能抽好禮。