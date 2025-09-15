拍拍圈完成A輪9,500萬元募資 全面導入 AI 打造次世代精品交易體驗

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

二手精品交易平台「拍拍圈」（PopChill）今日宣布完成A輪募資，募資金額達9,500萬元，累計總募資規模突破三億元。本輪投資由達盈管顧領投，並搭配國發基金（經濟部產業發展署加強投資策略性服務業實施方案）共同投資。參與本輪投資機構還包含ITIC、AVA 天使投資、台安傑天使投資、Dream coFounder。資金將主要投入人工智慧（AI）技術的開發與應用，包含 AI Agent、智能推薦與自動化防詐系統，全面升級買賣雙方的交易與互動體驗。

拍拍圈2024年交易額較2023年成長 120%，顯示市場需求強勁。客單價高達27,000元，凸顯高價精品交易的深厚潛力。跨境交易占平台總交易額近兩成，並站穩香港市場，持續擴大全球影響力。目前平台商品數量已突破10萬件，穩居台灣最大二手精品交易平台地位。拍拍圈執行長郭家齊表示，看好二手精品市場未來的成長性，平台專注於以科技解決二手精品市場效率不足的問題。

為強化買賣交易媒合，拍拍圈將陸續推出兩大 AI 應用：「AI 購物助理」（AI Shopping Assistant）及「AI 上架助理」（AI Listing Assistant）。「AI 購物助理」可協助買家快速找到心儀商品，縮短決策與交易流程；「AI 上架助理」則支援賣家輕鬆完成商品上架，提升交易效率。平台也積極應用 Google Cloud Vertex AI 技術，不僅讓營運更有效率，也進一步提升轉換率。透過導入 AI 技術，拍拍圈在供需媒合上展現高度前瞻性。

拍拍圈近期除了原有的 C2C 模式外，也開始發展寄賣模式，滿足不想自行上架的賣家需求，平台提供完整的銷售服務。自今年年中寄賣模式上線以來，已展現初步成效。未來也計劃開設實體門市，強化線上線下整合，並進一步提升品牌信任與知名度，朝向建立更完整生態系努力。

