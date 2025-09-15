得勝醫學入選經濟部× NVIDIA「Taipei-1」第4次徵案 AI 助力新藥研發

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

得勝醫學科技公司15日宣布，近日入選經濟部與NVIDIA 共同推動之「Taipei-1」第4次徵案計畫，獲得關鍵算力資源挹注，進一步強化得勝醫學於AI 新藥研發的國際競爭力。此一里程碑不僅彰顯經濟部對得勝醫學創新技術的肯定，亦展現以國家資源扶植生醫新創、打造產業生態系的決心。

得勝醫學科技是一家專注於生物醫藥開發，深信唯有創新與卓越方能打造長期競爭力。得勝醫學打造高門檻創新藥物研發系統，結合高速運算、人工智慧與生物科技，持續推進新藥設計與驗證。

NVIDIA Taipei-1 為台灣首座 AI 超級電腦，亦為 NVIDIA 在亞洲區建置的首座 AI 超級電腦，旨在為學術研究與產業創新提供世界級運算平台。

本次專案的技術核心將運用 Taipei-1 的強大算力建立「大規模蛋白質資料庫」，以改善 AI 生成藥物過程中的「幻覺」問題，提升候選藥物設計品質與成功機率。

得勝醫學執行長黃昭媛表示：「非常感謝經濟部與 NVIDIA 共同推出的 Taipei-1 計畫。公司自研平台聚焦於功能性抗體藥物設計，需要巨量平行運算資源；獲得 Taipei-1 的頂級算力，是我們加速邁向 Biotech 與 TechBio 融合時代的關鍵一步。我們將藉由這座世界級超級算力，大幅提升 AI 生成抗體的效率，並應用於設計功能性抗體（如優化抗體藥物偶聯（ADC）），為癌症患者帶來更具希望的治療方案。」

展望未來，高效能運算正把過去在生物醫學領域被視為不可能的技術化為可能。得勝醫學將整合人工智慧與機學習，開啟精準藥物開發的新藍海。

