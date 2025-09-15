「新青安天堂」在台南！ 高雄這路段超親民600萬有找　

行政院決議新青安不列入貸款天條額度計算，為新青安開大門，台灣房統計2025上半年六都平均鑑估值在1,200萬元以下的前兩大熱門路段，其中台南安南區台江大道一段成為「新青安天堂」，核貸成數達78.97%，為六都低總價路段中成數最高，平均貸款利率僅2.09%則為六都最低，堪稱首購族最友善路段。

另外台中市梧棲區臨港路拿下「交易量冠軍」，今年上半年樣本數達461筆，鑑估值為909萬元，平均建物面積高達45.7坪，成六都CP值最高路段。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，六都不少低總熱銷路段都在蛋白新興重劃區，具備「低總價」、「低單價」、「物件多」的特色，吸引小資族進場。

台中臨港路之所以拿下今年上半年交易量冠軍，主要是因新案「聯悦臻」交屋潮所致，預售時期交易單價僅2字頭，兩房帶車位千萬元有找，吸引買方入手。

而臨港路一段到七段，沿台中港串聯龍井、梧棲、清水等區域，包括台中港特定區和梧棲市區兩大生活圈，以親民房價吸引首購族。

南二都則以低總價優勢吸引目光，台南由安平區國平北路、安南區台江大道一段入榜，鑑估值分別為759萬元、1,030萬元，其中台江大道一段的核貸成數高達78.97%，位居六都之冠，貸款利率則為2.09%居六都最低。

至於高雄熱門親民路段則都位在楠梓區，包括高大特區內的大學十九街731萬元，以及後昌路540萬元。

第一建經研究中心副理張菱育觀察，南二都這些低總價熱門路段，多半受惠於蛋白區的預售案交屋，2~3房的大樓總價大多落在700~900萬元上下，小資夫妻若符合新青安資格，額度游刃有餘。

台南市台江大道一段屬於和順生活圈，周邊不乏透天產品，近年因大樓新案交屋大量申貸，成為新興熱門路段。

另外，位於楠梓科技園區附近的後昌路，較多老舊公寓華廈物件，巷弄內亦不乏小建案交屋，成為六都熱門路段中最便宜的區段。

至於雙北市場，張菱育指出，台北市因房價水位高，所以僅中山區新生北路三段入榜，平均鑑估值1,193萬元，但平均建物面積只有15.1坪，反映首都的低總價市場依賴套房小宅撐場。