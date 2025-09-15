睽違18年！Alfa Romeo 強勢回歸台灣 經銷商信心滿滿

睽違 18 年，義大利經典汽車品牌 Alfa Romeo 重返台灣，正式揭開全新篇章，Alfa Romeo 總代理 寶嘉聯合於台北盛大舉辦品牌發表會，限量導入的運動轎跑 Giulia、性能休旅 Stelvio 與性能旗艦 Giulia Quadrifoglio 齊聚亮相。性能與配備直接鎖定德國三大豪華車品牌，並因價格具競爭力，經銷商對於新車的接單表現極具信心。

STELLANTIS 亞太區銷售暨行銷總裁 Eric Khoo 亦親臨發表會，展現集團對台灣市場的高度重視。STELLANTIS 技術金牌訓練講師 Frederick William Vanpamel、亞太區域訓練講師 Ramesh Krishnan 及亞太區域技術支援講師 Denver Navarette 也特別來台展開技術培訓課程，未來，台灣將被定位為亞太區技術核心中心之一，這不僅意味著在產品、技術與服務面將獲得更緊密的資源投入，也將使台灣成為 Alfa Romeo 在亞洲的重要據點。

總代理寶嘉聯合執行董事吳睿弘宣布啟動「Alfisti 愛快信徒專屬禮遇」，以致敬台灣首批車主的支持與信任。這份限量專屬身份不僅象徵尊榮體驗，更代表車主與 Alfa Romeo 共同書寫義式生活哲學的榮耀。

計畫內容結合義式美學、安心守護與專屬體驗，將首批車主定位為品牌故事的見證者與同行者，包含：

「Alfa Romeo 專屬限量車輛收藏證書」、「Alfisti 愛快信徒專屬卡片」、「Alfisti 愛快信徒專屬交車禮盒」、 「7 年 20 萬公里原廠延長保固」、Alfa Romeo 未來品牌活動優先出席名額、義大利頂級咖啡機品牌 La Marzocco「Alfisti 愛快信徒專屬禮遇」：

『Alfisti 愛快信徒專屬禮遇計畫』價值超過 20 萬元，不僅象徵 Alfa Romeo 在台灣全新啟航，更以純粹義式精神與生活方式，與首批車主共同見證品牌未來的新篇章。

除此之外，Alfa Romeo 品牌發表會現場，Alfa Romeo 不僅以 Giulia 與 Stelvio 正式揭開台灣市場全新篇章，更特別安排全新世代跨界休旅 Junior 驚喜亮相，作為品牌未來戰略佈局的象徵。自全球發表以來，Junior 已在超過 38 個國家、累積超過45,000 張訂單，結合前衛設計語彙與純正賽道基因，被視為引領品牌邁向新世代的重要代表作。Junior 預計於 2026 年上半年引進台灣，其搶先亮相亦展現 Alfa Romeo 深耕台灣市場的決心。