聽新聞
0:00 / 0:00
鳳凰旅遊發起捐血活動 以熱血傳愛
鳳凰旅遊發起捐血活動，以熱血傳愛，總經理卞傑民領頭率先挽袖捐血，用行動回饋社會、傳遞愛心。
卞傑民表示，鳳凰旅遊與台北捐血中心合作舉辦捐血活動，鼓勵員工們在工作之餘捐出熱血做公益，活動一發起，反應相當踴躍，同時也號召整棟大樓的公司行號一同來共襄盛舉，大家伸出手、捐熱血，共同完成一次有意義的活動。
捐血活動於9/15(一)上午九點半在鳳凰旅遊台北總公司一樓前展開，現場由鳳凰旅遊總經理帶頭領軍挽袖捐血，各部門員工分時段輪流參與，除了鳳凰的同仁們熱情響應，更有路過民眾看到捐血車即立刻加入捐血行列，令人振奮。
鳳凰並準備專屬禮品「超商禮券200元及旅行收納袋六件組」，致贈給在場所有完成捐血的朋友。本活動除了展現企業的社會關懷與責任，更希望透過企業影響力號召更多民眾加入捐血行列，用熱血傳愛，及時挹注吃緊的血庫，造福社會。
