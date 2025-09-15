快訊

首批婚育宅909戶開搶！ 桃園、台南兩類婚育家庭快卡位

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台南市東區「新都安居A」社宅樣品屋。國家住都中心提供
國家住都中心15日提醒，第三季第2波中央社會住宅正式開放線上申請，釋出909戶，分別位於桃園市桃園區「慈文安居」288戶，以及台南市東區「新都安居A」621戶。

國住都提醒，這波社宅特別配合婚育政策，保留20%戶數給新婚2年內夫妻、育有學齡前兒童或持孕婦手冊的家庭優先入住，租期最長可達12年；也規劃軍警消名額，照顧基層公職人員與眷屬。

住都中心表示，本次申請期間自即日起至10月14日止，全程採24小時線上登記，民眾可跨縣市申請，例如設籍台南、卻在桃園工作者，只要符合財產與所得標準，可以同時申請兩地社宅，但若都中籤，最後只能選擇一處入住，兩案將於明年1月9日抽籤，最快3月1日即可入住。

桃園「慈文安居」由國防部提供土地興建，特別保留30%名額給軍職人員，另有5%提供警消申請，規劃套房、二房與三房產品，租金含管理費每月6,220元起。台南「新都安居A」則是台南首個中央直營社宅，除保留16戶作為專案出租，並引進社福資源外，也保留至少8%戶數供軍警消優先申請，租金含管理費4,630元起。

住都中心進一步指出，本次也在桃園市住宅發展處與台南市政府永華市政中心設置實體服務據點，並與伊甸基金會、基督教芥菜種會合作，協助民眾申請，方便不熟悉線上流程的家庭就近諮詢。

申請社宅資格限制。國住都提供
婚育宅房型及租金表。國住都提供
