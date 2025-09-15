首批婚育宅909戶開搶！ 桃園、台南兩類婚育家庭快卡位

國家住都中心15日提醒，第三季第2波中央社會住宅正式開放線上申請，釋出909戶，分別位於桃園市桃園區「慈文安居」288戶，以及台南市東區「新都安居A」621戶。

國住都提醒，這波社宅特別配合婚育政策，保留20%戶數給新婚2年內夫妻、育有學齡前兒童或持孕婦手冊的家庭優先入住，租期最長可達12年；也規劃軍警消名額，照顧基層公職人員與眷屬。

住都中心表示，本次申請期間自即日起至10月14日止，全程採24小時線上登記，民眾可跨縣市申請，例如設籍台南、卻在桃園工作者，只要符合財產與所得標準，可以同時申請兩地社宅，但若都中籤，最後只能選擇一處入住，兩案將於明年1月9日抽籤，最快3月1日即可入住。

桃園「慈文安居」由國防部提供土地興建，特別保留30%名額給軍職人員，另有5%提供警消申請，規劃套房、二房與三房產品，租金含管理費每月6,220元起。台南「新都安居A」則是台南首個中央直營社宅，除保留16戶作為專案出租，並引進社福資源外，也保留至少8%戶數供軍警消優先申請，租金含管理費4,630元起。