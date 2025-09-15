全聯慶祥基金會送暖 捐近160萬元物資助弱勢家庭

全聯慶祥慈善事業基金會攜手屏東縣政府福物資銀行，捐助市值近160萬元的營養品與民生物資，照顧屏東縣內在地弱勢及需要照顧的家庭，盼能減輕照護者的負擔、紓解生活壓力，12日特於屏東縣政府大禮堂舉辦捐贈儀式，由全聯實業高屏處曾文伯區經理及全聯慶祥基金會陳芷萱社工督導代表出席，與屏東縣政府攜手，共同見證這份公益合作新起點，協助在地弱勢與照顧家庭獲得即時支持。

全聯慶祥基金會與屏東縣政府過去已有合作經驗，今年屏東縣政府於通過全聯「實物銀行專案」徵選，雙方再度攜手合作，共同擴大對弱勢家庭的支持。慶祥基金會長期關注全台社會公益，推動物資銀行、急難救助與就業支持等方案，期盼透過這次的捐贈，拋磚引玉，鼓勵更多企業投入公益行列，為屏東在地的弱勢家庭建立更穩固的支持網絡。

全聯實業高屏處曾文伯區經理於儀式中表示，本次合作對基金會與屏東縣政府而言別具意義。此次捐贈的物資市值近160萬元，特別呼應屏東地區高齡人口比例較高的需求，協助弱勢與需要照顧的家庭減輕生活與照護壓力。全聯同時也透過全台門市推動的急難救助服務，與物資銀行形成互補機制，讓在地民眾在遭遇突發困境時能即時獲得協助，另外也感謝縣府及幸福物資銀行的用心規劃，透過完善據點整合資源，使物資能更有效率地送達有需要的家庭，共同守護屏東在地的弱勢族群。

屏東縣長周春米則於活動中特別感謝全聯慶祥基金會的支持，指出這批高單價且需求量大的物資，對於屏東高齡人口與長期臥病、經濟困難的家庭格外重要，將能有效提升受助家庭的生活品質與照顧品質。未來全聯慶祥基金會將持續攜手各地政府推動公益服務，擴大資源覆蓋範圍，讓「全聯與你同行」的溫暖，走進更多需要被支持的家庭。