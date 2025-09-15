全國首創「餐飲類店面能效分級制度」 新北「綠店之星」認證開跑

新北市府率先全國首創餐飲類服務業「店面能效分級制度」，協助餐飲業者邁向節能減碳、提升永續競爭力。新北市政府經發局15日表示，首屆「綠店之星」徵選活動，自即日起至9月30日受理報名，凡於新北市轄內依法設立登記的各類餐飲業皆可參加，活動不僅設有最高10萬元節能激勵獎金、標章與星級認證，參與業者還可透過自我檢視能源使用情況，獲得專業能效診斷建議，協助降低營運成本，有助於提升營運效率及品牌形象。

經發局局長盛筱蓉表示，餐飲服務業不僅是民生必需產業，更是能源使用最為密集的產業之一。新北市率先全國推動「店面能效分級制度」，展現地方政府在永續治理上的前瞻思維與行動力。此制度將節能行動與國際ESG趨勢接軌，鼓勵業者將節能成果納入永續報告，展現企業對社會責任的承諾。盛局長強調，政府的角色不只是管理者，更是協助者與推動者，盼透過此制度帶動產業轉型，成為實踐淨零轉型的領航城市。

經發局說明，本次徵選活動涵蓋轄內依法設立登記的各類餐飲業，無論是個體經營、品牌連鎖或複合式經營的餐飲店家皆可參加。徵選方式採用三階段評選制度，分別為書面初審、實地複勘與委員綜合決審，並以五大方向作為評比指標，包括店家營業用電績效、設備節能配置、空間與營運管理、創新實踐與永續推動進行評比。最終將遴選出10家典範店家及優良店家，其中前三名將分別頒發新臺幣10萬元、5萬元及3萬元節能獎勵金，並於今(114)年11月舉行頒獎典禮，屆時公開表揚優良業者，邀請產官學界共同見證新北餐飲業的綠色實力。

得獎店家將獲頒「綠店之星」標章與星級認證，不僅有助於提升顧客對品牌的信賴，更能成為企業永續經營的重要佐證。透過此次計畫，新北市期望能以點帶面，帶動更多餐飲業者投入節能減碳行列，打造低碳城市新典範。