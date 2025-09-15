越南台商總會開幕陳昇熱唱 展現台客風團結活力

越南台商聯合總會代表大會13到14日於越南峴港召開，集結逾300名貴賓參與，規模盛大。大會主題為台客風，以「台灣尚勇、台商尚讚」為號召，請來歌手陳昇開唱，眾人身穿花襯衫、藍白拖，展現團結與活力。

越南台商總會扎根30餘年，越南台灣商會聯合總會第二十六屆第三次理監事暨會員代表大會以駐越南代表劉世忠提出的「台灣尚勇、台商尚讚」為號召，活動設計中充滿台灣元素，熱情與巧思令人驚喜。

在歡迎晚宴中帶領眾人高喊Team Taiwan、TeamVietnam的劉世忠在接受中央社訪問時提及越南台商的重要性。

他指出，台商構成台灣在越南的基礎，不僅事業有成，更積極回饋越南社會，如提供當地學子獎學金、救濟弱勢家庭，是台灣價值與精神的體現。

他以峴港舉旅遊勝地巴拿山佛手橋為例，「越南台商多年來如同佛手橋的角色，撐起台越關係，超越經貿，延伸到教育、移民、婚姻、觀光等，促成台越間廣而深的交往和互動。」

長期關注新南向政策與國家的立委鍾佳濱再次前來。他表示，亞洲台商總會中人數最多的，便是越南總會，越總交接可謂盛事，各洲皆有代表出席。

「越總讓人感受到無比的活力、團結力量最大。越南經濟實力不容小覷，未來在台美貿易關係中，越南也會是重要支柱。」

越南官方代表也出席表達祝賀，越南台灣事務委員會秘書長阮側柏（Nguyễn Trắc Bá）告訴中央社，台灣是越南第4大外資，也是越南第4大貿易夥伴，可見其重要性。

「台商團體非常有力，在越南發展過程中扮演相當重要的角色。我們很感謝台商的投資，以及對市場的長期投入。我能確定，越台合作的未來展望只會更好」，阮側柏說。

這次代表大會投票選出越總第27屆總會長與監事長，分別由台商洪志華和劉佳原當選。

同為僑務委員的洪志華解釋，台灣商會聯合總會旗下在各區有16支分會。越南幅員廣闊，每個分會有其區域性議題與文化，總會的功能在於串連各商會，統籌資源分享與調度。

他說：「台商在越南是重要群體，越南80年代改革開放後，第一批進駐越南市場的外商便是台商，許多地區的開發有都有台商的力量，加上台商帶來的勞工、教育、人才、婚姻等交流，其重要性在越南社會有目共睹。」

洪志華希望在歷任總會長的深厚基礎下，繼續推動計畫，傾聽新需求並力求突破，如在人工智慧（AI）、企業永續經營指標ESG（環保、社會責任、治理）、台越文化交流等面向。

大會細節到處充滿台灣元素。伴手禮為台灣LV茄芷袋，內有各方台商贊助的津津蘆筍汁、醃蘿蔔乾、牛奶糖等。

惜別晚宴更請來知名歌手陳昇，於沙灘熱情開唱，現場跨世代與會者全都身穿大會發送的主題花襯衫、藍白拖，一起高歌熱舞。

越南台商插旗早，許多二代開始接班。大會籌辦有賴忙進忙出的年輕台商，令人感受到組織的活力。

台商總會副秘書長袁紹庭告訴記者，「我們會員有老中青，歌手陳昇是最大公約數，大家都喜歡。」

他表示，來到沙灘城市峴港，想融合在地主題，「而且符合大使『台灣尚勇、台商尚讚』口號，這次主題要有滿滿台灣元素。集思廣益之下，邀請與會者在演唱會上穿花襯衫與藍白拖，來一個海灘趴，展現台客風。」