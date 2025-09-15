快訊

嘉義怎麼了？縣區房價跌10%、市區漲55% 網：秘密被發現

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
嘉義房市示意圖。記者游智文／攝影
嘉義房市示意圖。記者游智文／攝影

央行去年9月祭出第七波信用制打房迄今將滿一年，住商機構觀察實價資料，全台大部分縣市預售價格仍較去年同期高，不過，嘉義很奇特，縣市漲跌出現兩樣情。

根據實價，嘉義縣去年上半年平均預售案成交單價約32.1萬元，但時隔一年，至今年上半年預售成交平均單價僅剩28.7萬元，跌幅達10.6%，跌幅高居全台之冠。

另外，嘉義市去年上半年新案均價約每坪27.2萬元，但到今年上半年平均成交單價則漲至42.2萬元，年漲幅高達55.1%，房價漲勢亦是全台冠軍。

住商不動產嘉義科學園區加盟店店東吳宗翰分析，嘉義縣過往有高鐵園區、嘉義科學園區議題，吸引品牌建商進駐推案，衝高區域房價。

但今年周邊交易逐漸飽和，亦沒他案釋出，令預售價位看似重挫，但實質上為「沒貨可買」情形，如果有同樣品牌再推案，應價位仍持續上看。

至於嘉義市，則受惠近一年在蛋黃區有都更案進行，加上北部建商進駐市中心推案，同時有嘉科議題帶動買氣，令嘉義市面臨近期房市大環境反轉之際，房價仍持續上揚。

另根據實價，台北市去年上半年新案均價約每坪123.4萬元，但到了今年上半年，均價滑至至每坪121.9萬元，年跌幅達1.2%，為全台唯二出現年跌幅的縣市。

嘉義縣市此一現象也在網路引起熱議，有人說，「嘉義市生活機能很好，什麼該有的都有，可能突然間被太多人發現這個秘密」、也有網友表示，「嘉義市大樓少，很多人住透天要換屋，新大樓很容易就噴上去」

有網友分析，「台積電在嘉義縣，嘉義市只有天母那麼大，但嘉義縣去嘉義市很快，所有生活機能都集中在嘉義市區，同時，嘉義市區不少中大型建案都是台中建商南下來征戰，因此房價大幅拉升。」

不過，也有人指出，嘉義市出現一個遠超一般市價的豪宅建案，大家都驚掉下巴，那個增幅真的不準。

全台近年上半年預售房價統計。（表／住商機構提供）
全台近年上半年預售房價統計。（表／住商機構提供）

房價

