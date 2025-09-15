快訊

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

直擊！北市公館圓環施工填平地下道首遇上班日 尖峰時段流量曝光

漢翔布局報佳音！攜手美國 Shield AI 打造先進無人系統生態系

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢翔與美國Shield AI正式合作，打造先進無人系統完整生態系。圖／業者提供
漢翔與美國Shield AI正式合作，打造先進無人系統完整生態系。圖／業者提供

漢翔（2634）日前與美國國防科技公司Shield AI完成正式合作協議（Teaming Agreement）簽署。目標打造一個涵蓋上游到下游，從製造生產、組裝測試到維修保固的先進無人系統生態系。

Shield AI創立於美國，主要從事先進無人飛行系統的研發與製造，在俄烏戰爭中協助烏軍取得戰果的V-BAT無人機就是其知名產品之一。AI軟體應用更是該司強項，例如V-BAT無人機能搭載其Hivemind AI軟體，提升抗電戰能力，並達成複雜的自主飛行任務。

雙方的合作內容，建立在Shield AI提供的一系列產品上，由漢翔負責在地維修，有效節省裝備送回美國原廠的時間及運輸成本；而Shield AI負責培訓台灣本土的工程技術人員，逐步在台灣建立起可被軍種信賴的技術能量；此外，也將整合雙方在軟體、硬體方面的技術優勢，共同打造高性能且具備價格競爭力的產品。

漢翔表示，在「維修、培訓、技術整合」的合作架構下，未來有機會將其產品的系統元件進一步更換成台灣製造，提升國內自製率，推動本土無人機產業快速成長。

Shield AI公司總裁Brandon Tseng也表示，與漢翔的合作，重點在加速台灣無人機與航太產業的發展，建構未來20年次世代的嚇阻能力，這將是一個極佳且長期的合作夥伴關係。

AI 漢翔 無人機

延伸閱讀

羅馬尼亞領空遭俄無人機闖入 外長召見俄大使抗議

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

IC 設計業下半年度小月 AI、機器人、無人機撐場

烏克蘭夜間出動361架無人機攻俄 俄羅斯前兩大煉油廠之一遇襲

相關新聞

漢翔布局報佳音！攜手美國 Shield AI 打造先進無人系統生態系

漢翔（2634）日前與美國國防科技公司Shield AI完成正式合作協議（Teaming Agreement）簽署。目標...

政府擬推租金管控 專家：歐日韓均失敗 「隔年選舉必崩盤」關鍵在這裡

內政部本（9）月提出「租賃專法」新修法四大方向，包括「租期保障最短3年」、「限制租金漲幅」、「禁止房東阻擋遷戶籍及申請租...

918國防工業大展 聚焦四趨勢

918國防工業大展要來了。主辦單位、外貿協會董事會黃志芳分析，2022年俄烏戰爭爆發後，無人機在戰爭中扮演關鍵作戰角色，...

耶誕節、新年假期補庫存效應 北美線貨櫃海運市況回暖

北美補年節庫存，貨櫃海運市況回暖。航運、貨攬業者指出，北美市場近期啟動耶誕節及新年假期前的補庫存計畫，航運市場轉趨熱絡，...

歐洲線價格牽動貨櫃三雄營收

全球貨櫃輪運價不如去年，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海8月出現年月雙減，業界推估，9月在運價回穩的助力下，有望出現小陽春，但歐...

智慧經營／旺宏總經理盧志遠 務實策略 厚植競爭力

台灣半導體產業的發展史上，旺宏電子總經理、盧志遠博士，始終是一位舉足輕重的推手。從參與「次微米計畫」、創立晶圓測試公司欣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。