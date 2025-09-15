漢翔布局報佳音！攜手美國 Shield AI 打造先進無人系統生態系

漢翔（2634）日前與美國國防科技公司Shield AI完成正式合作協議（Teaming Agreement）簽署。目標打造一個涵蓋上游到下游，從製造生產、組裝測試到維修保固的先進無人系統生態系。

Shield AI創立於美國，主要從事先進無人飛行系統的研發與製造，在俄烏戰爭中協助烏軍取得戰果的V-BAT無人機就是其知名產品之一。AI軟體應用更是該司強項，例如V-BAT無人機能搭載其Hivemind AI軟體，提升抗電戰能力，並達成複雜的自主飛行任務。

雙方的合作內容，建立在Shield AI提供的一系列產品上，由漢翔負責在地維修，有效節省裝備送回美國原廠的時間及運輸成本；而Shield AI負責培訓台灣本土的工程技術人員，逐步在台灣建立起可被軍種信賴的技術能量；此外，也將整合雙方在軟體、硬體方面的技術優勢，共同打造高性能且具備價格競爭力的產品。

漢翔表示，在「維修、培訓、技術整合」的合作架構下，未來有機會將其產品的系統元件進一步更換成台灣製造，提升國內自製率，推動本土無人機產業快速成長。

Shield AI公司總裁Brandon Tseng也表示，與漢翔的合作，重點在加速台灣無人機與航太產業的發展，建構未來20年次世代的嚇阻能力，這將是一個極佳且長期的合作夥伴關係。