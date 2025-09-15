快訊

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

直擊！北市公館圓環施工填平地下道首遇上班日 尖峰時段流量曝光

仁新子公司 Belite 完成青少年斯特格病變新藥關鍵臨床三期試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

仁新（6696）15日表示，子公司Belite Bio, Inc旗下LBS-008（Tinlarebant）口服新藥針對青少年斯特格病變（STGD1）之關鍵臨床三期試驗DRAGON，最後一位受試者已完成最後訪視，Belite預計於2025年第4季公布DRAGON頂線數據結果（Top-line results），並規劃於2026年上半年提交新藥查驗登記申請（NDA）。

Belite董事長暨執行長林雨新表示：「我們非常高興宣布DRAGON臨床試驗順利完成。這是我們推動STGD1患者治療方案使命上的重要里程碑。由於目前尚無獲准的治療方法，LBS-008有望成為首個治療這種具威脅性的遺傳性黃斑部病變的新藥。我們衷心感謝全球的患者、家屬、研究人員及臨床團隊，讓這項臨床試驗得以實現。」

DRAGON試驗為期兩年，共納入104名青少年受試者，分布於美國、英國、德國、法國、比利時、瑞士、荷蘭、中國、香港、台灣及澳洲等11個地區，並採取隨機分配，安慰劑對照（2:1）研究，最終共有94名受試者完成試驗。主要療效評估指標為萎縮病灶的增長率，並同時評估LBS-008的安全性與耐受性。

LBS-008用於治療STGD1已獲得美國食品藥物管理局（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA）及日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）授予治療斯特格病變之孤兒藥資格認證（ODD）、美國FDA頒發的快速審查認定（Fast Track Designation）、兒科罕見疾病認證（RPD）及突破性治療認定（Breakthrough Therapy Designation），以及日本厚生勞動省（MHLW）授予先驅藥品認證（Sakigake Designation），極有可能成為全球第一個針對斯特格病變的核准藥物，搶攻龐大市場商機。

斯特格病變的發病率為萬分之一，為最常見的遺傳性視網膜失養症，在美國患病人數約是5.3萬人，目前並無任何有效治療藥物或療法，在全球皆存在巨大未被滿足的醫療需求。根據美國投資銀行的研究報告，預估2030年全球STGD1市場規模可達12.7億美元。

延伸閱讀

美、日年度防衛訓練登場！1.9萬人受訓參與 規模歷來最大

仁新子公司募資83億元

中職／味全龍出戰中信兄弟 味全龍啦啦隊熱舞開場

制衡大陸！日媒：日美9月在岩國基地進行「堤豐」部署訓練

相關新聞

漢翔布局報佳音！攜手美國 Shield AI 打造先進無人系統生態系

漢翔（2634）日前與美國國防科技公司Shield AI完成正式合作協議（Teaming Agreement）簽署。目標...

政府擬推租金管控 專家：歐日韓均失敗 「隔年選舉必崩盤」關鍵在這裡

內政部本（9）月提出「租賃專法」新修法四大方向，包括「租期保障最短3年」、「限制租金漲幅」、「禁止房東阻擋遷戶籍及申請租...

918國防工業大展 聚焦四趨勢

918國防工業大展要來了。主辦單位、外貿協會董事會黃志芳分析，2022年俄烏戰爭爆發後，無人機在戰爭中扮演關鍵作戰角色，...

耶誕節、新年假期補庫存效應 北美線貨櫃海運市況回暖

北美補年節庫存，貨櫃海運市況回暖。航運、貨攬業者指出，北美市場近期啟動耶誕節及新年假期前的補庫存計畫，航運市場轉趨熱絡，...

歐洲線價格牽動貨櫃三雄營收

全球貨櫃輪運價不如去年，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海8月出現年月雙減，業界推估，9月在運價回穩的助力下，有望出現小陽春，但歐...

智慧經營／旺宏總經理盧志遠 務實策略 厚植競爭力

台灣半導體產業的發展史上，旺宏電子總經理、盧志遠博士，始終是一位舉足輕重的推手。從參與「次微米計畫」、創立晶圓測試公司欣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。