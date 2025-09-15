歐洲線價格牽動貨櫃三雄營收

全球貨櫃輪運價不如去年，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）8月出現年月雙減，業界推估，9月在運價回穩的助力下，有望出現小陽春，但歐洲線運價能否止跌回穩，仍是營收能否「好上加好」的關鍵。

貨櫃輪今年8月貨量不夠旺，再加上全球運價較去年同期走跌，使得長榮、陽明及萬海等貨櫃輪8月營收都出現年、月雙減；針對未來市場展望，貨櫃輪業者指出，隨著美國陸續與英國、日本、歐盟等主要經濟體達成貿易協議，及美中對等關稅暫緩90天至11月10日，緩解市場對全球供應鏈重塑與成本上升的憂慮。

就貨櫃三雄目前的累計營收分析，長榮海運累計前八個月合併營收為2,630.17億元，年減幅度為13.23%；陽明海累計前八個月營收為1,134.96億元，減幅為23.11%；萬海航運累計全年營收959.53億元，年減8.87%。

法人推估，長榮海運、陽明及萬海第9月、10月營收表現雖很難突破去年同期，但還是比7、8月有想像空間，營收表現將進一步牽動第3季、第4季獲利。