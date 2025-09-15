快訊

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

「台灣感性」跨洋暴紅 南韓青年迷上台味老巷弄舊招牌

歐洲線價格牽動貨櫃三雄營收

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

全球貨櫃輪運價不如去年，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）8月出現年月雙減，業界推估，9月在運價回穩的助力下，有望出現小陽春，但歐洲線運價能否止跌回穩，仍是營收能否「好上加好」的關鍵。

貨櫃輪今年8月貨量不夠旺，再加上全球運價較去年同期走跌，使得長榮、陽明及萬海等貨櫃輪8月營收都出現年、月雙減；針對未來市場展望，貨櫃輪業者指出，隨著美國陸續與英國、日本、歐盟等主要經濟體達成貿易協議，及美中對等關稅暫緩90天至11月10日，緩解市場對全球供應鏈重塑與成本上升的憂慮。

就貨櫃三雄目前的累計營收分析，長榮海運累計前八個月合併營收為2,630.17億元，年減幅度為13.23%；陽明海累計前八個月營收為1,134.96億元，減幅為23.11%；萬海航運累計全年營收959.53億元，年減8.87%。

法人推估，長榮海運、陽明及萬海第9月、10月營收表現雖很難突破去年同期，但還是比7、8月有想像空間，營收表現將進一步牽動第3季、第4季獲利。

營收 萬海 長榮海運

延伸閱讀

北榮醫師、醫檢師涉詐領醫材費逾3千萬元起訴 院方發聲

不實醫材採購詐3377萬 北榮醫師、醫檢師等5人貪汙等罪起訴

軍人節升等！逾20人搭華航升商務艙 長榮逾10人、星宇8人

他認賠長榮「想買0050」憂高點！網曝不用怕最大關鍵

相關新聞

政府擬推租金管控 專家：歐日韓均失敗 「隔年選舉必崩盤」關鍵在這裡

內政部本（9）月提出「租賃專法」新修法四大方向，包括「租期保障最短3年」、「限制租金漲幅」、「禁止房東阻擋遷戶籍及申請租...

918國防工業大展 聚焦四趨勢

918國防工業大展要來了。主辦單位、外貿協會董事會黃志芳分析，2022年俄烏戰爭爆發後，無人機在戰爭中扮演關鍵作戰角色，...

耶誕節、新年假期補庫存效應 北美線貨櫃海運市況回暖

北美補年節庫存，貨櫃海運市況回暖。航運、貨攬業者指出，北美市場近期啟動耶誕節及新年假期前的補庫存計畫，航運市場轉趨熱絡，...

歐洲線價格牽動貨櫃三雄營收

全球貨櫃輪運價不如去年，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海8月出現年月雙減，業界推估，9月在運價回穩的助力下，有望出現小陽春，但歐...

智慧經營／旺宏總經理盧志遠 務實策略 厚植競爭力

台灣半導體產業的發展史上，旺宏電子總經理、盧志遠博士，始終是一位舉足輕重的推手。從參與「次微米計畫」、創立晶圓測試公司欣...

經濟選書／正念領導 建構目標

高層主管們經常會制定一份簡潔、精煉的宗旨宣言，可是內容卻很難引起組織內其他人的共鳴，或是為他們創造福祉。因此，促使目標明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。