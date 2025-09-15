918國防工業大展 聚焦四趨勢

918國防工業大展要來了。主辦單位、外貿協會董事會黃志芳分析，2022年俄烏戰爭爆發後，無人機在戰爭中扮演關鍵作戰角色，改寫戰爭新樣貌，無人載具的自主製造與國際合作，將是該展的亮點之一。

黃志芳指出，台灣國際政治處境特殊，在軍事裝備採購上，常面臨國際地緣政治壓力，因此，提高國防自主韌性、確保國家安全，掌握國防自製能力成為產業政策方向之一。

外貿協會主辦的「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」及「台灣國際無人機暨無人載具展」，將於9月18日至20日在台北南港展覽館舉行，匯集來自14個國家的超過400家參展商，展出規模超過1,400個攤位，較上屆成長逾25%。

貿協指出，本屆展會不僅是台灣唯一的國防航太產業專業平台，更在日益緊張的國際局勢下，成為展現台灣國防自主實力、串接全球韌性供應鏈的戰略焦點；從國造艦艇、監偵無人機到衛星關鍵元件，展會完整呈現了「政策、產業及應用」三位一體的國防科技布局。

今年規模大幅躍升，匯聚來自14國逾400家廠商，使用超過1,400個攤位，全面展示台灣在國防、航太、太空到無人載具的尖端技術與完整產業鏈。

本屆展會以「Future Defense, Boundless Innovation」為主軸，聚焦「先進國防」、「永續飛行」、「韌性供應鏈」與「無人未來」四大全球關鍵趨勢，勾勒未來科技發展藍圖 。展覽不僅是產業實力的展現，更是台灣政府積極推動「國防自主政策」與「AI新十大建設」的具體成果展演。

法人分析，國內的無人機、無人船產業將受惠，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」(TEDIBOA)成員包括漢翔（2634）、雷虎（8033）、中光電（5371）、長榮航太、經緯航太（8495）等業者業績將受惠；另外，無人船的部分，台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」號（Endeavor Manta），龍德、中船等也都將展出新研發產品。