耶誕節、新年假期補庫存效應 北美線貨櫃海運市況回暖

北美補年節庫存，貨櫃海運市況回暖。航運、貨攬業者指出，北美市場近期啟動耶誕節及新年假期前的補庫存計畫，航運市場轉趨熱絡，北美線出現連三周反彈，漲幅上看四成；業界指，這波補庫存動能可望好到10月。

國內的物流業者分析，全球市場變化多端，北美線在經過連十周的下滑後，近三周的反彈幅度相當大。其關鍵在於，全球大型航商持續減班，也是運價向上的主要因素，再加上美國的年節出貨潮到來，貨量回升下，運價跟著反彈。

國內的物流業者還是認為，全球海運市場的結構改變，船公司不願意再虧錢做生意，只要運價在成本線以下，全球大型的海運業者都不想投太大的運力，今年7、8月的暑假旺月不旺，業界就悄悄在的在9月進行減班。業界指出，減班有助於運價回穩，也因為全球供應鏈物流移轉，東南亞市場運量回升，亞洲往北美的運價短線可能續揚。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2,370美元，較三周前的最低運價1,644美元，漲幅達44%；遠東到美東運價每FEU達3,307美元，較三周前的運價2,613美元，漲幅26.5%。

值得注意的是，9月初，各主要航線的運價走勢已呈現兩極化，美國線在貨櫃輪業者因應市場需求減少，開始減少航班，運價已出現反彈回升；歐洲線則仍承壓，反映出市場結構正逐步調整。歐洲方面，經濟持續受到通膨與消費力不足壓抑，進口需求偏弱，歐洲地區又都是大型船舶，在運力不足下，運力難以完全被吸收，運價維持在低檔區間盤整。

上周歐洲市場貨櫃需求量不強，再加上歐洲都是2萬TEU以上的大型船舶，所以只要船停靠貨量不足，立即拖累運價，也因為歐洲市場續跌，也拖累最新一期上海集裝箱出口運價指數指數下跌46.33點至1398.11點，周跌幅3.2%。

遠東到歐洲運價近期表現低迷，最新一期的報價，每TEU（20呎櫃）達1,154美元，較前一期下跌161美元，周跌幅12.24%；遠東到地中海運價每TEU達1,738美元，較前一期下跌233美元，周跌幅11.82%。



