快訊

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

「台灣感性」跨洋暴紅 南韓青年迷上台味老巷弄舊招牌

耶誕節、新年假期補庫存效應 北美線貨櫃海運市況回暖

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
北美補年節庫存，貨櫃海運市況回暖。路透
北美補年節庫存，貨櫃海運市況回暖。路透

北美補年節庫存，貨櫃海運市況回暖。航運、貨攬業者指出，北美市場近期啟動耶誕節及新年假期前的補庫存計畫，航運市場轉趨熱絡，北美線出現連三周反彈，漲幅上看四成；業界指，這波補庫存動能可望好到10月。

國內的物流業者分析，全球市場變化多端，北美線在經過連十周的下滑後，近三周的反彈幅度相當大。其關鍵在於，全球大型航商持續減班，也是運價向上的主要因素，再加上美國的年節出貨潮到來，貨量回升下，運價跟著反彈。

國內的物流業者還是認為，全球海運市場的結構改變，船公司不願意再虧錢做生意，只要運價在成本線以下，全球大型的海運業者都不想投太大的運力，今年7、8月的暑假旺月不旺，業界就悄悄在的在9月進行減班。業界指出，減班有助於運價回穩，也因為全球供應鏈物流移轉，東南亞市場運量回升，亞洲往北美的運價短線可能續揚。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達2,370美元，較三周前的最低運價1,644美元，漲幅達44%；遠東到美東運價每FEU達3,307美元，較三周前的運價2,613美元，漲幅26.5%。

值得注意的是，9月初，各主要航線的運價走勢已呈現兩極化，美國線在貨櫃輪業者因應市場需求減少，開始減少航班，運價已出現反彈回升；歐洲線則仍承壓，反映出市場結構正逐步調整。歐洲方面，經濟持續受到通膨與消費力不足壓抑，進口需求偏弱，歐洲地區又都是大型船舶，在運力不足下，運力難以完全被吸收，運價維持在低檔區間盤整。

上周歐洲市場貨櫃需求量不強，再加上歐洲都是2萬TEU以上的大型船舶，所以只要船停靠貨量不足，立即拖累運價，也因為歐洲市場續跌，也拖累最新一期上海集裝箱出口運價指數指數下跌46.33點至1398.11點，周跌幅3.2%。

遠東到歐洲運價近期表現低迷，最新一期的報價，每TEU（20呎櫃）達1,154美元，較前一期下跌161美元，周跌幅12.24%；遠東到地中海運價每TEU達1,738美元，較前一期下跌233美元，周跌幅11.82%。


延伸閱讀

歐洲線價格牽動貨櫃三雄營收

延伸閱讀

今年狀況不同！美國傳統海運旺季貿易幾乎停擺 不只限於大陸進口

影／物流聯結車違規駛入越堤道夾斷機車後輪 騎士右腳遭撞斷

雨中漫步的行李箱？她控訴行李遭「海運」 航空公司僅賠775元引眾怒

美國海運進口量 可能已觸頂

相關新聞

政府擬推租金管控 專家：歐日韓均失敗 「隔年選舉必崩盤」關鍵在這裡

內政部本（9）月提出「租賃專法」新修法四大方向，包括「租期保障最短3年」、「限制租金漲幅」、「禁止房東阻擋遷戶籍及申請租...

918國防工業大展 聚焦四趨勢

918國防工業大展要來了。主辦單位、外貿協會董事會黃志芳分析，2022年俄烏戰爭爆發後，無人機在戰爭中扮演關鍵作戰角色，...

耶誕節、新年假期補庫存效應 北美線貨櫃海運市況回暖

北美補年節庫存，貨櫃海運市況回暖。航運、貨攬業者指出，北美市場近期啟動耶誕節及新年假期前的補庫存計畫，航運市場轉趨熱絡，...

歐洲線價格牽動貨櫃三雄營收

全球貨櫃輪運價不如去年，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海8月出現年月雙減，業界推估，9月在運價回穩的助力下，有望出現小陽春，但歐...

智慧經營／旺宏總經理盧志遠 務實策略 厚植競爭力

台灣半導體產業的發展史上，旺宏電子總經理、盧志遠博士，始終是一位舉足輕重的推手。從參與「次微米計畫」、創立晶圓測試公司欣...

經濟選書／正念領導 建構目標

高層主管們經常會制定一份簡潔、精煉的宗旨宣言，可是內容卻很難引起組織內其他人的共鳴，或是為他們創造福祉。因此，促使目標明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。