政府擬推租金管控 專家：歐日韓均失敗 「隔年選舉必崩盤」關鍵在這裡

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
租屋族示意圖。圖／AI生成
內政部本（9）月提出「租賃專法」新修法四大方向，包括「租期保障最短3年」、「限制租金漲幅」、「禁止房東阻擋遷戶籍及申請租金補貼」、「免費法扶處理租屋糾紛」；不過，馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，包括日本、韓國、德國、荷蘭、西班牙等已開發國家早實施租金管制，但最終政策全部宣告失敗，認為只有透過大量增加供給，才能抑制價格攀升。

何世昌表示，這些國家在租金控制新法推出後，均出現房租暴漲情況，以及眾多租賃市場亂象，尤其執政黨在「隔年選舉一定崩盤」。

何世昌表示，荷蘭、西班牙、德國、日本、愛爾蘭、南韓等已開發國家實施租金管控後，均已失敗收場，關鍵在於扭曲供需經濟市場和低估人性；主因歐日韓等各國新法推行後，均出現「供給減少」，導致租賃市場供需失衡，無一例外。

他強調，租金管控對屋主來說，無法因應市況或自身狀況調整租金，最後結果就是房東寧願不租（或轉做Airbnb）或讓房屋空置，不然就是賣掉；在供給減少、需求未減下，房租勢必上漲。

他舉例，2015年推租金管控的德國，雖然新法上路後前兩年租金漲幅1.25%低於管控的1.45%，不過2020年漲幅擴大，主因違法漲租的房東愈來愈多。

何世昌指出，而2024年荷蘭《平價租金法案》新政上路，但2024年全國整體租金平均漲幅超過5%，尤其原本漲幅較少的社宅，當年租金更大漲接近管制上限的5.8%。最後，荷蘭央行總裁更出面，呼籲荷蘭政府廢除《平價租金法案》。

他表示，這些已推行租金控管的國家，最終租金全數上漲，甚至德國、西班牙等更引暴民眾幾波上街抗議。

何世昌強調，每個國家的執政黨都在尋求高房價或高租金的特效藥，但實務上不可能有立竿見影的政策，尤其希冀透過「粗暴式人為干預價格上漲」、想一勞永逸，最終只要人為扭曲供需市場，就是房價、房租反而報復性上漲反噬。

何世昌重申，只有透過大量增加供給，才能抑制價格攀升，但這是長期房市政策、至少五年以上才看得出效益，就看政府、國民的選擇為何。

房價 房租 租屋 內政部 租金補貼

