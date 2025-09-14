詹文男 X 曾鑫城：無人車領航 台灣移動新未來

在自駕科技與智慧交通迅速崛起的時代，無人車已不再只是科幻電影裡的情節，而是正逐步走入我們的生活。數位轉型學院最新一集的《大師543》節目中，數位轉型學院院長詹文男特別邀請中華汽車（2204）總經理曾鑫城，深度探討無人車產業的挑戰與機會，以及台灣在智慧移動版圖中的角色與定位。

曾鑫城畢業於清華大學核工系，早年投身汽車產業，見證台灣車輛工業的轉型。他在節目中指出：「無人車不只是車輛技術的進化，更是跨領域系統整合的成果。」無人車需要結合車體製造、電動馬達、資通訊、感測器與AI演算法，背後牽動的是龐大的供應鏈升級與產業轉型。

訪談中，曾鑫城歸納無人車發展的三大核心驅動力。第一，科技創新的加速，包括感測器價格下降與AI演算法突破，讓自駕車從實驗室走向道路。第二，產業需求的迫切，物流、共享運輸、長照醫療等場景都需要更高效率與安全性的智慧交通方案。第三，政策與法規的鬆綁，政府在試驗場域、道路測試與法規制定上的態度，將直接決定產業落地速度。

曾鑫城特別提到，台灣已有相關試驗專區，並逐步建立無人車測試環境，但若法規始終保守，建議未來應積極加速，以免錯失國際競爭力。

中華汽車是台灣車輛工業的重要一環。面對電動化、智慧化的浪潮，曾鑫城認為台灣的挑戰主要在於市場規模有限與法規限制。然而，他也強調台灣的優勢不容忽視，包括電子與資通訊技術強項：可與車輛結合，打造「車聯網」與智慧駕駛解決方案。製造靈活度高：台灣供應鏈能快速客製化，適合新型態車輛應用。人才跨領域整合力：來自機械、資工、AI的人才合作，有機會在新賽道脫穎而出。他指出：「未來台灣不一定要造整車，但一定要在無人車系統整合與應用場景找到自己的定位。」

節目中，詹文男也與曾總討論了無人車在生活中的多元應用。舉例來說，在偏鄉地區，無人車可用於醫療物資配送，解決交通不便的問題；在城市物流，無人車能進行夜間配送，降低人力與成本壓力；在高齡化社會，未來甚至能讓長輩透過智慧叫車系統，享受安全便利的移動服務。詹文男也幽默補充：「或許有一天，無人車還能主動和獨居長輩打招呼，讓交通工具也能傳遞溫度。」

對於未來發展，曾鑫城呼籲政府應扮演「加速器」的角色，積極推動。包括1.法規鬆綁：逐步允許多車協同作業；2.示範場域建立：讓企業有實際試煉與應用的舞台；3.跨部會協調：從交通、經濟到科技政策，需整合資源，推動智慧交通成為國家戰略。他也提醒，台灣雖然市場小，但可以透過區域合作與出口策略，將技術與解決方案推向國際。

節目最後，詹文男總結：「無人車不是單一技術，而是一個跨界整合的生態系。台灣若能在法規、應用與產業鏈上形成合力，就有機會把智慧交通打造成下一個護國群山。」

這場對談不僅點出台灣的挑戰，更勾勒出智慧移動的未來藍圖。隨著無人車技術逐步成熟，台灣如何把握契機，將決定是否能在全球智慧交通版圖中佔有一席之地。

