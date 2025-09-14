智慧經營／旺宏總經理盧志遠 務實策略 厚植競爭力

台灣半導體產業的發展史上，旺宏電子（2337）總經理、盧志遠博士，始終是一位舉足輕重的推手。從參與「次微米計畫」、創立晶圓測試公司欣銓（3264），到領導旺宏邁向國際舞台，他不僅是技術專家，更是具備遠見的經營者。

近年來，盧志遠以「智慧經營」為核心，帶領團隊走出產業紅海，在全球半導體競爭中找出屬於台灣的一條穩健之路。

重視研發 提升專利價值

盧志遠回憶，在世界先進退出DRAM市場後，他創立欣銓，這段經歷，讓他更堅信「企業經營不能只看眼前，而要善用環境轉折，找到獨特定位」。欣銓以「熱情的偵探」為定位，專注於晶圓測試服務，如今已成為跨國據點遍布的新興服務型企業。

這種「聚焦核心、善用轉折」的經營哲學，也延續到他在旺宏的管理思維。2000年代，旺宏曾歷經事業線分散與經營挑戰，盧志遠與董事長吳敏求推動「群英計畫」，將非核心業務獨立出去，讓各子公司自行發展。這一刀見血的決策，奠定了旺宏專注非揮發性記憶體的穩健基礎。

「旺宏不拚產能、不拚價格，我們拚的是信賴。」這句話，道出盧志遠的核心理念。不同於台灣多數以代工為主的半導體公司，旺宏堅持以自有技術為根基，每年將10%至15%營收投入研發，遠高於業界平均，並持續累積超過2,000件國際專利。

他強調，專利價值「貴在精，不在多」，唯有真正具創新性的成果，才能在國際舞台上站穩腳步。正因如此，旺宏的專利價值曾被美國《華爾街日報》與Patent Board評為全球第18名、台灣第一。

在盧志遠眼中，企業競爭的本質在於人才，且他將人才分為三種，首先是「天才型」能定義新架構與新問題；其次是「工程型」能將想法化為量產；最後則是「系統型」則負責跨領域整合，三者缺一不可，真正的挑戰是如何讓不同類型人才協同合作，發揮整體戰力。

人才養成 建立協作文化

他提醒企業，不能期待「萬能型」人才，而應建立協作文化，這樣的管理哲學，讓旺宏能持續培養出兼具創新力與執行力的團隊，在瞬息萬變的市場中保持穩健。

面對競爭激烈的記憶體市場，盧志遠看得清楚，對於3D NAND，他坦言「層數疊得再高，若成本不降，就偏離摩爾定律的本意」。因此，旺宏選擇聚焦「堆疊效率」，追求每一層都能帶來實質成本下降。這種務實的策略，體現他一貫的智慧經營：不盲目追逐熱潮，而是從根本找出可長可久的競爭力。同時，他也積極推動國際合作，與IBM Watson研究中心合作逾20年，並與國研院展開新材料與架構研發，這不僅提升旺宏的技術深度，也為台灣培養出更多具全球視野的人才。他常說：「我們不是要做最熱鬧的公司，而是最可靠的那一家。」這份初心，正是旺宏能在全球巨頭環伺下持續穩健成長的關鍵。