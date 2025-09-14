點子農場／從醬油到康普茶

飯局裡，大家聊起自己的拿手菜，幾位朋友都不約而同地說自己的祕密武器是「金蘭醬油」。每個人都說，不管煎炒煮炸還是涼拌，都少不了這一味，別的品牌還用不慣。

巧的是，金蘭醬油家族第四代的鍾淳仁竟然就應聲出現來和大家聊天。原來那天他也在同一家飯店參加晚宴，同桌晚餐孰識他的朋友，聽到大家熱烈討論金蘭醬油，就立刻打電話邀他過來聚聚。

金蘭醬油這個品牌已是台灣集體記憶的一部分，而鍾淳仁家族過去近百年來所經歷的故事，更一直讓我想探究細節。於是和他約了時間聊聊，甚至討論到合作出書和拍成影視作品。

1936年，鍾番（鍾淳仁的曾祖父）在桃園創立「大同商事株式會社」，以號台日融合的釀造工藝製作醬油，這便是金蘭食品的前身。第二代鍾秋桂（鍾淳仁的祖父）接棒後，因為喜愛蘭花把品牌改名為「金蘭」，並在1976年於大溪設廠，成為市場的領導者。

然而，在1985年，鍾家全家在別墅中生食非洲大蝸牛，不幸感染寄生蟲。鍾秋桂夫婦與長子鍾德富（鍾淳仁的爸爸）一家八人相繼過世，家族承受巨大的衝擊，企業也陷入空前危機。

這時，遠在美國的鍾德亨（鍾淳仁的叔叔）緊急被召回台灣。為了擴張市場，他把美國家庭烤肉的風氣引進台灣，推出烤肉醬產品，也炒熱了台灣中秋烤肉文化，讓金蘭再度進入黃金時期。

2005年鍾德亨意外驟逝，於是剛從美國返台的鍾淳仁被家族推上董事長的位子。那時的金蘭，年營收9億元，卻背負8億元負債，市占率持續下滑，品牌風光不再。「我從小在美國長大，中文都講不順，對台灣的企業文化更不熟悉，很多時候只能自己硬著頭皮做決定。」他回憶那段日子，充滿孤立無援的焦慮，但也因此逼出了求新求變的能耐。

鍾淳仁用三年半時間帶領公司走出低谷。他推出玻璃瓶裝、薄鹽、非基改黃豆與有機醬油，並把祖傳秘方「生醬油」賣到海內外，迅速回籠資金。同時，他更打造高價醬油，在日本高端市場熱銷。他同時翻新金蘭醬油博物館，把釀造工藝轉化為品牌故事，讓消費者重新感受到醬油背後的文化厚度。

2014年，金蘭家族爆發股權爭奪，鍾淳仁失去董事長職位。幾經波折，公司如今由弟弟鍾淳名管理，他則選擇創業重新出發。

離開金蘭後，鍾淳仁將目光投向風靡歐美的康普茶。醬油在台灣一年約有60億的市場，但飲料市場上看千億，他說：「其實做醬油和做康普茶真的很像，都是養菌的藝術。」他被康普茶的酸甜氣泡所吸引，也看見它在健康市場的潛力。

於是他成立公司，以台灣包種茶為基底，釀出帶蜂蜜甜香與花香的獨特風味。除了在國際大賽中奪獎，並且在超市、米其林餐廳和五星飯店順利打開市場。

「康普茶不只是一種飲料，它更是一種生活方式。」鍾淳仁說，為了證明康普茶的價值，他每天喝1500cc，並且保持健身習慣，順利減了20公斤，推廣平衡、健康、快樂的生活理念。

從醬油到康普茶，從危機中的臨危受命，到自創品牌的健康生活倡議，鍾淳仁的人生似乎也是漫長且動人的發酵故事。經歷壓力、時間與不斷轉化的生命歷程。