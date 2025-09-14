經濟選書／正念領導 建構目標

高層主管們經常會制定一份簡潔、精煉的宗旨宣言，可是內容卻很難引起組織內其他人的共鳴，或是為他們創造福祉。因此，促使目標明確和完善的過程，與結果本身同樣重要。

我們建議：領導者認真思考他們所設計的流程，反思目的、收集回饋，將目標轉化為企業內的行動／行為／主動性，然後定期審視這些議題。

在節奏快速的環境中，人們通常需要從平時工作撥出時間來深入思考這些問題。使命感必須是共享、共同擁有的，而主要的利益關係人也要能夠感覺到他們有發言權。

在團隊或組織工作的人，就像集體的眼睛和耳朵，如果他們不能自由、誠實地提供反饋和資訊，那麼領導者就不容易看到和聽到他們需要做的事。

人們經常談論錯過了「真實的對話」時機。做為領導者，你希望人們有足夠的安全感，能在會議室裡與你「真實的對話」。在培養這種安全感和信任感方面，領導者扮演著關鍵性角色。最重要的是，人們需要有一種心理安全感，他們才能坦誠說出激勵自己的因素和驅動力，以及為什麼重視的原因。

心理安全感就像一個「容器」或「房間」，讓組織內的人在其中互相交流，這就是讓領導者運作順暢的前提。

我們現在就來探討，身為一名領導者，你該如何才能體現真誠，以及為什麼這項領導特質，對於培養明晰的目標非常重要。在努力打造目標導向的組織時，下列這些實作（practice）都非常寶貴。希望幫助你在自己的領導實踐中，考慮和反思這些面向。

言而有信，絕不承諾做不到或無意願之事

謹慎給出承諾，並在實現承諾上是可靠且能符合人們預期的。同時表示你敢於直言無隱，指出在有限的時間和資源下，被要求完成的任務無法達成的事實。在許多方面，這是一個被隱藏或被低估的領導力作為。領導者鮮少因此而獲得晉升！然而，這做法對於建立誠實、尊重、貫徹始終的工作文化是極為重要的，這也是建立於道德原則的文化基礎之上。

身為領導者，你可以日復一日，在與同事的小互動和會議中體現這一點。你透過行為所表現出來的一致性和連貫性，自然會向周遭的人傳遞一個強烈的訊息，賦予其他人可自由地一齊仿效。

優先明確你自己的價值觀

真誠的領導力需要明晰的思路，明確知道什麼對你而言最重要。想要洞悉你視為重要的事物，和你希望如何領導的大方向，最直接的方法就是：反思自我價值觀。價值觀是「行動原則」，指導你做出應對，影響你下決定。

當你的領導價值觀和個人價值觀之間存在巨大差異時，你應該了解背後因，以及如何解決任何潛在的衝突。在確認自己的前三～四項價值觀後，你必須進一步思考：要向誰分享這些價值觀以及如何分享。做為一名領導者，你的領導價值觀愈透明、公開，坦承你想實踐的雄心壯志，就愈能夠獲得你所領導之人的尊重。

（摘自《 打造高專注正念領導力》，寶鼎出版）