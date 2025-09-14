快訊

第一名店董事長王義郎辭世 出身清寒拚成台最大日食品進口商之一

中央社／ 台北14日電
香菇王集團旗下第一名店董事長王義郎。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
食品進口商第一名店董事長、社團法人台灣好德公益文化協會理事長王義郎今天中午12時辭世，享壽86歲，媒體人周玉蔻在臉書（Facebook）代王義郎家屬發文證實此事，家屬表示，「我們家人都陪著他」。

王義郎家屬說，王義郎一生86歲打了一場美好的勝仗，結交了一群世界上最好的朋友，幫助了一群地上最需要的人。「現在耶穌天父爸爸與他同在，照顧他，謝謝你們大家都給他很多支持，他現在沒有病痛了。」

王義郎出身清寒，靠著半工半讀完成學業，1978年進入永興航空擔任總經理，創下7年零事故紀錄。1985年他成立香菇王集團，代理日本香菇醬油露及販售香菇；2003年開設第一名店，成為台灣最大的日本食品進口商之一。

2021年王義郎與社會善心人士合計124人共同發起台灣好德公益文化協會，協助彰化家境清寒老年人的急難醫療，在冬天送年菜物資給清寒家庭、關愛視障族群，並捐贈導盲犬訓練專用車。

此外，空軍選員就讀美國空軍官校的學生徐皓明去年畢業，他的外婆及母親赴美參加畢業典禮時，不幸遭遇車禍，高額醫療費不堪負荷。曾擔任永興航空總經理的台灣好德公益文化協會理事長王義郎當時發動勸募，募款近千萬元協助徐皓明一家。

第一名店董事長王義郎辭世 出身清寒拚成台最大日食品進口商之一

